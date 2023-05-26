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    Похолодание в Петербурге растянется на два дня

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    В Петербурге начинается похолодание. В субботу оно продолжится, а в воскресенье станет немного теплее.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая в городе местами возможен кратковременный дождь при умеренном ветре. Ночью в отдельных районах был туман, 9–11 градусов. Днём будет 15–17 градусов.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, на востоке области возможны локальные грозы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, 27 мая, по данным СЗ УГМС, тоже возможны кратковременные дожди, и не выше 13–15 градусов. В воскресенье погода станет лучше: без осадков и до 20 градусов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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