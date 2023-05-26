Похолодание в Петербурге растянется на два дня

В Петербурге начинается похолодание. В субботу оно продолжится, а в воскресенье станет немного теплее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая в городе местами возможен кратковременный дождь при умеренном ветре. Ночью в отдельных районах был туман, 9–11 градусов. Днём будет 15–17 градусов.

