Похолодание в Петербурге растянется на два дня

В Петербурге начинается похолодание. В субботу оно продолжится, а в воскресенье станет немного теплее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая в городе местами возможен кратковременный дождь при умеренном ветре. Ночью в отдельных районах был туман, 9–11 градусов. Днём будет 15–17 градусов.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, на востоке области возможны локальные грозы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит
В субботу, 27 мая, по данным СЗ УГМС, тоже возможны кратковременные дожди, и не выше 13–15 градусов. В воскресенье погода станет лучше: без осадков и до 20 градусов.