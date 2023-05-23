В ночь на 28 мая метро и общественный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно

В субботу, 27 мая, Петербург отметит юбилей — 320 лет со дня основания. Завершающим аккордом празднования юбилея станет «Петровский фестиваль огня». Метро и наземный общественный транспорт во время его проведения будут работать в круглосуточном режиме.



Метрополитен Петербурга будет работать всю ночь с 27 на 28 мая, сообщает 23 мая пресс-служба комитета по транспорту. Интервал между поездами составит 10 минут.