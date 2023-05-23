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    В ночь на 28 мая метро и общественный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно

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    В субботу, 27 мая, Петербург отметит юбилей — 320 лет со дня основания. Завершающим аккордом празднования юбилея станет «Петровский фестиваль огня». Метро и наземный общественный транспорт во время его проведения будут работать в круглосуточном режиме.

    Метрополитен Петербурга будет работать всю ночь с 27 на 28 мая, сообщает 23 мая пресс-служба комитета по транспорту. Интервал между поездами составит 10 минут.

    На земле с полуночи до 6 часов утра будут работать 11 маршрутов городского транспорта: автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142 и троллейбусы № 23 и № 46. Они будут ходить с 30-минутным интервалом.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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