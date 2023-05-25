Цветы и салюты перекроют центр Петербурга в День города. Часть улиц закроют еще раньше

Праздничные мероприятия, посвященные или приуроченные ко Дню города, ограничат движение в центре Петербурга до начала июня. Основные празднования и перекрытия будут непосредственно 27 мая, но некоторые улицы уже с сегодняшнего дня закрыты для парковки.

В связи с проведением гала-концерта «Классика на Дворцовой» с полуночи 25 мая до 23:59 5 июня запрещена парковка в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. В субботу, 27 мая, весь день с полуночи до 23:59 будут перекрыты проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. На Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади также запретят остановку транспорта.

Для проведения Фестиваля мороженого с полуночи 25 мая до полудня 29 мая запретили парковку на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова. А с 0:00 26 мая до 12:00 29 мая на площади Островского и улице Зодчего Росси перекроют и движение транспорта в целом.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В субботу, 27 мая, с 9 до 11 часов утра для проезда закроют участок Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и Сенатскую площадь. Там пройдет церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Вечером же состоится Петровский фестиваль огня, посвященный празднованию 320-летия со дня основания Петербурга. С 22:00 27 мая до 3:00 часов 28 мая будет перекрыто движение транспорта на следующих участках: Адмиралтейская набережная от Дворцового моста до Английской набережной,

Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста,

Биржевая площадь,

Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда,

Дворцовый проезд,

перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста,

перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных,

Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Гороховой улицы,

Адмиралтейский проспект в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы,

Университетская набережная от Дворцового моста до Менделеевской линии,

Биржевой проезд,

Адмиралтейский проезд.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





В воскресенье, 28 мая, на стадионе «Газпром Арена» состоится культурно-массовое мероприятие «Петровские ассамблеи 3.2.0». В течение дня будут действовать временные ограничения в Петроградском и Приморском районах.

Завершением праздничной программы станет мероприятие «К Островскому на площадь Островского», которое пройдет в центре 31 мая . Для его проведения до 3 июня ограничат движение на площади Островского и в переулке Крылова. Перекрытия и ограничения изменят и маршруты наземного общественного транспорта. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 3:00 28 мая по измененным трассам пойдут автобусы №№ 7, 10, 24, 136, 169А и 191 и троллейбусы №№ 1 , 7, 10, 11 и 17. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая в связи с перекрытием движения по площади Растрелли автобусы № 136 и № 169А не будут заезжать на остановку «Смольный собор» на площади Растрелли.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая из-за закрытия движения по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту автобусы маршрутов №№ 7, 10, 24 и 191 пойдут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты, троллейбусы маршрутов №№ 1 , 7 и 10 будут следовать по Малой Морской улице и Конногвардейскому бульвару до площади Труда, троллейбус № 11 будет работать на участке от улицы Кораблестроителей до Съезжинской улицы, а троллейбус № 17 направят через Малую Морскую улицу.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Напомним, что в ночь с 27 на 28 мая метро и наземный общественный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно.

