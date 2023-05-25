Цветы и салюты перекроют центр Петербурга в День города. Часть улиц закроют еще раньше

Праздничные мероприятия, посвященные или приуроченные ко Дню города, ограничат движение в центре Петербурга до начала июня. Основные празднования и перекрытия будут непосредственно 27 мая, но некоторые улицы уже с сегодняшнего дня закрыты для парковки.
В связи с проведением гала-концерта «Классика на Дворцовой» с полуночи 25 мая до 23:59 5 июня запрещена парковка в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. В субботу, 27 мая, весь день с полуночи до 23:59 будут перекрыты проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. На Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади также запретят остановку транспорта.
Для проведения Фестиваля мороженого с полуночи 25 мая до полудня 29 мая запретили парковку на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова. А с 0:00 26 мая до 12:00 29 мая на площади Островского и улице Зодчего Росси перекроют и движение транспорта в целом.
В субботу, 27 мая, с 9 до 11 часов утра для проезда закроют участок Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и Сенатскую площадь. Там пройдет церемония возложения цветов к памятнику Петру I.
Вечером же состоится Петровский фестиваль огня, посвященный празднованию 320-летия со дня основания Петербурга. С 22:00
- Адмиралтейская набережная от Дворцового моста до Английской набережной,
- Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста,
- Биржевая площадь,
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда,
- Дворцовый проезд,
- перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста,
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных,
- Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Гороховой улицы,
- Адмиралтейский проспект в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы,
- Университетская набережная от Дворцового моста до Менделеевской линии,
- Биржевой проезд,
- Адмиралтейский проезд.
В воскресенье, 28 мая, на стадионе «Газпром Арена» состоится культурно-массовое мероприятие «Петровские ассамблеи 3.2.0». В течение дня будут действовать временные ограничения в Петроградском и Приморском районах.
Завершением праздничной программы станет мероприятие «К Островскому на площадь Островского», которое пройдет в центре
Перекрытия и ограничения изменят и маршруты наземного общественного транспорта. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая и с 22:00
С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая из-за закрытия движения по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту автобусы маршрутов №№ 7, 10, 24 и 191 пойдут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты, троллейбусы маршрутов
Напомним, что в ночь с 27 на 28 мая метро и наземный общественный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно.