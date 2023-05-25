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    Цветы и салюты перекроют центр Петербурга в День города. Часть улиц закроют еще раньше

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    Праздничные мероприятия, посвященные или приуроченные ко Дню города, ограничат движение в центре Петербурга до начала июня. Основные празднования и перекрытия будут непосредственно 27 мая, но некоторые улицы уже с сегодняшнего дня закрыты для парковки.

    В связи с проведением гала-концерта «Классика на Дворцовой» с полуночи 25 мая до 23:59 5 июня запрещена парковка в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. В субботу, 27 мая, весь день с полуночи до 23:59 будут перекрыты проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. На Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади также запретят остановку транспорта.

    Для проведения Фестиваля мороженого с полуночи 25 мая до полудня 29 мая запретили парковку на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова. А с 0:00 26 мая до 12:00 29 мая на площади Островского и улице Зодчего Росси перекроют и движение транспорта в целом.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В субботу, 27 мая, с 9 до 11 часов утра для проезда закроют участок Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и Сенатскую площадь. Там пройдет церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Вечером же состоится Петровский фестиваль огня, посвященный празднованию 320-летия со дня основания Петербурга. С 22:00 27 мая до 3:00 часов 28 мая будет перекрыто движение транспорта на следующих участках:

    • Адмиралтейская набережная от Дворцового моста до Английской набережной,
    • Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста,
    • Биржевая площадь,
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда,
    • Дворцовый проезд,
    • перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста,
    • перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных,
    • Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Гороховой улицы,
    • Адмиралтейский проспект в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы,
    • Университетская набережная от Дворцового моста до Менделеевской линии,
    • Биржевой проезд,
    • Адмиралтейский проезд.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В воскресенье, 28 мая, на стадионе «Газпром Арена» состоится культурно-массовое мероприятие «Петровские ассамблеи 3.2.0». В течение дня будут действовать временные ограничения в Петроградском и Приморском районах.

    Завершением праздничной программы станет мероприятие «К Островскому на площадь Островского», которое пройдет в центре 31 мая. Для его проведения до 3 июня ограничат движение на площади Островского и в переулке Крылова.

    Перекрытия и ограничения изменят и маршруты наземного общественного транспорта. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 3:00 28 мая по измененным трассам пойдут автобусы №№ 7, 10, 24, 136, 169А и 191 и троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11 и 17. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая в связи с перекрытием движения по площади Растрелли автобусы № 136 и № 169А не будут заезжать на остановку «Смольный собор» на площади Растрелли.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая из-за закрытия движения по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту автобусы маршрутов №№ 7, 10, 24 и 191 пойдут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты, троллейбусы маршрутов №№ 1, 7 и 10 будут следовать по Малой Морской улице и Конногвардейскому бульвару до площади Труда, троллейбус № 11 будет работать на участке от улицы Кораблестроителей до Съезжинской улицы, а троллейбус № 17 направят через Малую Морскую улицу.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Напомним, что в ночь с 27 на 28 мая метро и наземный общественный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движения
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