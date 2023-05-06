Елена Север рассказала журналистам, что за несколько дней до смерти Валентина Юдашкина она выступала в его платье. Он тоже должен был быть на этом мероприятие, но модельеру стало хуже. По ее словам, они были очень близки с кутюрье и обсуждали творческие планы.



— Мы знали, что он болен, надеялись на лучшее, — сказала она. — Думаешь, что не завтра, а через какое-то время. Он до последнего работал, буквально за три дня у меня было мероприятие, на котором он должен был быть. Я была на сцене Большого театра в его платье, вела мероприятие и очень ждала его на первом ряду. Мне позвонили и сказали, что ему стало хуже, поэтому я даже не успела сказать слова благодарности, потому что мы должны были увидеться. Я думала, что всё ему покажу, расскажу.

