Утром 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкин. Ему было 59 лет. С 2016 года он боролся с онкологией. Несмотря на болезнь, кутюрье продолжал работать, но в последние годы его состояние заметно ухудшалось.
Соболезнования его близким высказали самые заметные звезды шоубизнеса, а Алла Пугачева ради прощания с другом вернулась в Россию после нескольких месяцев эмиграции. Наши корреспонденты отправились на Троекуровское кладбище, где сегодня похоронят творца моды. Показываем и рассказываем, что там происходит, в онлайн-репортаже.
Вот так выглядит место, где будет покоиться Валентин Юдашкин. Могила Юрия Шатунова, которая стала местом поклонения певцу, находится неподалеку.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Сейчас к месту захоронения идут не менее 300 человек.
Тело Юдашкина несут вглубь кладбища на участок 21, передает наш корреспондент.
За ритуальной машиной следует огромная колонна из близких, соратников и поклонников творчества Валентина Юдашкина. В первом ряду — жена, мама и дочь модельера.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Прощание в траурном зале подошло к концу. Гроб с телом кутюрье вынесли из здания под аплодисменты и теперь везут к месту погребения на автомобиле.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Елена Север рассказала журналистам, что за несколько дней до смерти Валентина Юдашкина она выступала в его платье. Он тоже должен был быть на этом мероприятие, но модельеру стало хуже. По ее словам, они были очень близки с кутюрье и обсуждали творческие планы.
— Мы знали, что он болен, надеялись на лучшее, — сказала она. — Думаешь, что не завтра, а через какое-то время. Он до последнего работал, буквально за три дня у меня было мероприятие, на котором он должен был быть. Я была на сцене Большого театра в его платье, вела мероприятие и очень ждала его на первом ряду. Мне позвонили и сказали, что ему стало хуже, поэтому я даже не успела сказать слова благодарности, потому что мы должны были увидеться. Я думала, что всё ему покажу, расскажу.
«Несмотря на то, как он себя чувствовал, он всегда отвлекался, отвечал на звонки»
Елена Север, артистка
— Мы с ним встретились, он себя неважно чувствовал, обсуждали с ним будущие планы, и последние слова его были: «Увидимся на премии "Браво" в Большом театре», — сказала Север.
Динара Кафискина / MSK1.RU
Среди прибывших уже после начала церемонии: актриса Екатерина Стриженова с мужем, музыкант Аркадий Укупник, певица Анита Цой, а также артистка Елена Север с ЮрКиссом.
Пока в траурном зале происходит отпевание, звезды продолжают съезжаться. На церемонию на своем Range Rover приехали певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена.
Динара Кафискина / MSK1.RU
Советский и российский художник Никас Сафронов приехал на прощание с розовыми розами.
В траурном зале уже перешли к отпеванию.
В траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания.