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    За гробом — колонна в 300 человек. Как хоронят модельера Валентина Юдашкина

    Онлайн-репортаж с Троекуровского кладбища

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    Утром 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкин. Ему было 59 лет. С 2016 года он боролся с онкологией. Несмотря на болезнь, кутюрье продолжал работать, но в последние годы его состояние заметно ухудшалось.

    Соболезнования его близким высказали самые заметные звезды шоубизнеса, а Алла Пугачева ради прощания с другом вернулась в Россию после нескольких месяцев эмиграции. Наши корреспонденты отправились на Троекуровское кладбище, где сегодня похоронят творца моды. Показываем и рассказываем, что там происходит, в онлайн-репортаже.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Вот так выглядит место, где будет покоиться Валентин Юдашкин. Могила Юрия Шатунова, которая стала местом поклонения певцу, находится неподалеку.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас к месту захоронения идут не менее 300 человек.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Тело Юдашкина несут вглубь кладбища на участок 21, передает наш корреспондент.

    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    За ритуальной машиной следует огромная колонна из близких, соратников и поклонников творчества Валентина Юдашкина. В первом ряду — жена, мама и дочь модельера.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Прощание в траурном зале подошло к концу. Гроб с телом кутюрье вынесли из здания под аплодисменты и теперь везут к месту погребения на автомобиле.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Елена Север рассказала журналистам, что за несколько дней до смерти Валентина Юдашкина она выступала в его платье. Он тоже должен был быть на этом мероприятие, но модельеру стало хуже. По ее словам, они были очень близки с кутюрье и обсуждали творческие планы.

    — Мы знали, что он болен, надеялись на лучшее, — сказала она. — Думаешь, что не завтра, а через какое-то время. Он до последнего работал, буквально за три дня у меня было мероприятие, на котором он должен был быть. Я была на сцене Большого театра в его платье, вела мероприятие и очень ждала его на первом ряду. Мне позвонили и сказали, что ему стало хуже, поэтому я даже не успела сказать слова благодарности, потому что мы должны были увидеться. Я думала, что всё ему покажу, расскажу.

    «Несмотря на то, как он себя чувствовал, он всегда отвлекался, отвечал на звонки»
    Елена Север, артистка

    — Мы с ним встретились, он себя неважно чувствовал, обсуждали с ним будущие планы, и последние слова его были: «Увидимся на премии "Браво" в Большом театре», — сказала Север.

    Динара Кафискина / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Среди прибывших уже после начала церемонии: актриса Екатерина Стриженова с мужем, музыкант Аркадий Укупник, певица Анита Цой, а также артистка Елена Север с ЮрКиссом.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Пока в траурном зале происходит отпевание, звезды продолжают съезжаться. На церемонию на своем Range Rover приехали певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU

    Динара Кафискина / MSK1.RU

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Советский и российский художник Никас Сафронов приехал на прощание с розовыми розами.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    В траурном зале уже перешли к отпеванию.

    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Динара Кафискина / MSK1.RU
    Леонид Якубович и Бедрос Киркоров
    Леонид Якубович и Бедрос КиркоровФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Золотой плащ для Филиппа Киркорова
    Золотой плащ для Филиппа КиркороваФото: f.n_fkirkorov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014
    Костюм для выступления Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014Фото: valentinyudashkin_official / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Балахон для Аллы Пугачевой
    Балахон для Аллы ПугачевойФото: fan_alla_orfey1549 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
    Бутик Юдашкина&nbsp;на Кутузовском проспекте в Москве
    Бутик Юдашкина на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    В траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU