Там библиотека для слепых, какие столбы? Управдомы Петроградки ждут нашествия знаков платной парковки

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





В Петроградском районе на 141 улице появятся знаки платной парковки. По данным «Фонтанки», вопросом озаботились в местных сообществах управдомов. «У нас ведь улочки узкие, столбы ставить некуда, будут крепить на фасадах домов», — пишут там. Уже крепят — рассказывают другие.

Это правда, в Петроградском районе полно улиц с крошечными тротуарами, которые еще и дополнительно заужены ограждениями — гуляющие по Чкаловском проспекту, особенно зимой, не дадут соврать. Не то чтобы это обычно мешало ставить знаки в том же Центральном и Адмиралтейском районах, где уже работает платная парковка, но есть в них и примеры знаков на стенах домов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Напомним, в Петроградском районе (кроме Крестовского острова) платная парковка должна заработать с 1 июля. На Крестовском — осенью, тогда же платная зона начнет действовать в Василеостровском районе. В 2021–2022 годы зона распространилась на Центральный и Адмиралтейский районы целиком.



То, что проблему обсуждают главы советов домов, объяснимо. Стена — это общедомовое имущество собственников квартир, вешать туда что-либо без спросу не разрешается никому. Это «Фонтанке» подтвердили и в жилищном комитете: согласовать должно общее собрание собственников жилья с кворумом 2/3, а решение принимается двумя третями от общего числа голосов, а не только присутствующих.



В теории, это может стать неподъемной задачей для жилищников, однако есть исключения: у некоторых ЖКС есть договоры управления, по которым распоряжение общим имуществом априори передано управляющей компании: она является агентом и сама от имени жильцов договаривается с подрядчиками дирекции по организации дорожного движения, как с хозяином магазина «Продукты».



Как пояснили «Фонтанке» в ЖКС № 2 Петроградского района, на данный момент к ним не поступало никаких заявок на размещение знаков платной парковки. «Если поступят, их придется согласовывать — либо проводя собрание собственников, либо через совет дома (это относится к тем домам, где у ЖКС в договоре есть агентские функции по сдаче в аренду общедомового имущества)», — говорят там.



Собственники могут быть заинтересованы в такой аренде только по одной причине — чтобы получаемые средства шли на текущие нужды дома. «Фонтанка» спросила в ЖКС, могут ли они предоставлять часть фасада в аренду безвозмездно как одна городская структура другой, если учесть, что и жилкомсервисы и подведы комтранса, которые занимаются платной зоной, в конечном счете принадлежат казне. Там не ответили на этот вопрос, еще раз подчеркнув, что заявок пока не поступало.



От теории к практике поневоле пришлось перейти председателю совета дома на Большой Зелениной, 13 Сергею Елгазину. «Я лично потратил [в среду] 2 часа, отбиваясь от бригады, которая сверлила стены нашего дома, — рассказал он. — Час ждал, пока им довезут документы, якобы разрешение от КГИОП. В итоге дождался, но там написано «замена кронштейна». Ребята, вы не меняли кронштейн, вы просверлили 8 отверстий в доме. Им некуда было деваться, уехали, сказали, что будут придумывать новый кронштейн на старое место.

Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Судя по фотографиям, вешать собирались именно знак платной парковки. «То место, где [и раньше был кронштейн], — там, по ветровой нагрузке, можно повесить только один знак. А им надо повесить три — платная парковка, инвалиды и так далее», — говорит Елгазин. На машине рабочих было написано название компании «Конвера-Д», это подрядчик ДОДД по организации технических средств организации движения.





Анна, глава совета дома на Введенской улице, рассказала «Фонтанке», что к ним никто с заявкой на размещение знаков не обращался. «Мы заинтересованы хоть в каком-то доходе так как у нас маленький дом, поэтому наблюдаем за ситуацией. Нам интересно, на каких условиях будут размещать эти знаки, но пока информации нет». В КГИОП подтвердили, что и в комитет пока никто из подрядчиков не приходил — а в районе полно домов, которые являются объектами культурного наследия. И еще не забываем про КГА.



Кажется, что транспортные власти осознают трудности согласования — хотя бы по принципу аналогии. Буквально недавно они искали подрядчика, который установит на домах улицы Рубинштейна видеокамеры для зоны платной парковки — с правовой точки зрения, примерно то же самое, что и знаки. К проектной документации приложены и заключение КГИОП, и листы согласования КГА на каждый адрес. Там же прописано: «Перед строительно-монтажными работами (СМР) элементов системы фото-видеофиксации необходимо получить принципиальное согласование у домовладельцев».



По словам Елгазина, какого-то консенсуса в сообществе жилищников нет. «Есть председатели, которые говорят — ну а что, надо. Есть председатели, которые считают, что надо все на отдельно стоящие столбы, но тут же появляются люди, и я среди них: вот, у меня у дома тротуар с шириной чуть больше метра, еще и дурацкие эти ограждения, которые съели полметра, столб просто не поставишь. Еще один председатель пишет, что у него рядом библиотека для слепых, ну какие там столбы».



Коллизия с его домом в итоге разрешилась следующим образом: рабочие-таки повесили два знака на один кронштейн, а для третьего вкопали отдельный столб. Самого Елгазина такая ситуация устроила, ведь в том конкретном месте хватает оставшейся части тротуара для прохода. Но в целом исторический центр с его дорогами и знаками так и манит пройти с линейкой. К примеру, согласно ГОСТу, ширина тротуара зависит от интенсивности движения. Если в час пик по нему в обе стороны в сумме проходит меньше 50 человек, то тротуар может быто однополосным, если до тысячи человек — двухполосным, и далее по одной полосе к каждой новой тысяче. Ширина одной полосы двухполосного тротуара должна быть не менее 0,75 метра, то есть весь он, по ГОСТу — полтора метра и больше. Однополосный тротуар может быть и метр шириной, но, напомним — это в забытых пешеходами местах, где не бывает более 50 человек в час.



Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака — от полуметра до 2,5 метров. На практике, если тротуар узкий, выбирают минимальное расстояние, если широкий и можно поставить знаки в газон — то делают так. Но даже если взять минимальное значение, то на тротуаре в 1–1,5 метра можно в полном соответствии со стандартами воткнуть столб посреди пешеходной дорожки, что и происходит.



В центре управления парковками на вопросы «Фонтанки» ответили, что, помимо ГОСТ, принимали во внимание требования комитета по благоустройству «с целью обеспечения прохода пешеходов, маломобильных групп населения и механизированной уборки». «В Петроградском районе есть несколько адресов с узкими улицами, где по нормативам невозможно смонтировать знак на тротуаре, — подтвердили там. — Подрядчиками ведется работа по решению вопроса по размещению дорожных знаков».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»