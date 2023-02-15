Парковочных нарушителей будут «отстреливать из дупла» еще на подъезде. Начнут сами знаете, с какой улицы

Петербургский центр управления парковками намерен установить 23 стационарных пункта фото- и видеофиксации нарушений на улице Рубинштейна. Они будут ловить и неплательщиков, и «тротуарщиков», но главное — примечать будущего штрафника издалека. Главное — не попасть в 4%.
Аукцион объявлен на прошлой неделе, его максимальная стоимость — 13,6 млн рублей. Согласно техзаданию, до 22 августа 2023 года подрядчик должен будет получить саму технику на складе заказчика, установить ее и провести пусконаладку. Спецификация тоже приложена, это документация на программно-аппаратный комплекс «Оса», его производит крупный ульяновский поставщик — ООО «Проф-ИТ Групп». Он фиксирует и нарушения знаков «Стоянка запрещена», и «Остановка запрещена», и «Въезд запрещен», и «Движение запрещено», стоянку на тротуаре, на газоне, на пешеходном переходе или вблизи него, появление машины на полосе для общественного транспорта или велосипедов, ее парковку на местах для инвалидов, неоплату проезда, стоянку вторым рядом.
Дальность так называемого контроля за «объектами распознавания» — от 10 до 150 метров, вероятность распознавания чистых и контрастных (в Петербурге!) номеров — 90%, вероятность ошибки — не более 4%, должны видеть в темноте и в тумане, отслеживать объект в автоматическом режиме. Могут работать при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Сама по себе камера — это такая штука почти в 6 кг, только сервер — еще 15. КГИОП не против.
«Перед строительно-монтажными работами элементов системы фотовидеофиксации необходимо получить принципиальное согласование у домовладельцев, а также вызвать представителей существующих сетей», — говорится в документации.
Среди прочего аппаратура должна быть интегрирована с СПО «Паутина» и передавать данные по протоколу с уже полюбившимся читателям названием «Дупло 2.0». Но интереснее другое: камеры будут отслеживать объект в автоматическом режиме, а также уметь привязывать конкретный адрес к автомобилю нарушителя на протяжении всей зоны контроля.
По данным «Фонтанки», в этом и есть один из резонов Центра управления парковками. «Вы же сами писали, что водители закрывают и снимают номера, когда паркуются в платной зоне, — говорит собеседник в транспортном блоке. — То есть не остается даже точки входа — как атрибутировать конкретную машину, если она уже встала и обезличена, а передвижной комплекс «Дозор» приехал уже после. Стационарные смогут сразу «примечать» машину, которая заезжает в зону контроля». В самом центре лишь подтвердили, что проект на Рубинштейна — пилотный. По его результатам практику будут применять на других адресах.
«Фонтанка» действительно много писала, что по мере расширения зоны платной парковки в Петербурге ширится и практика по анонимизации машин. До недавнего времени власти придерживались версии, что никаких полномочий у инспекторов ЦУП на то, чтобы снять бумажку с номера, нет. Однако в феврале в рейды впервые вышли пешие патрули с ровно такими функциями и только за первую неделю сорвали маски с 400 автомобилей. Однако скрученные и брошенные в багажник номера — для них по-прежнему непреодолимый вызов, и чиновники заявляли, что прорабатывают решение и для этого вопроса.
В целом стационарные комплексы фиксации нарушений в Петербурге — это не новость. Однако для платной зоны это первый опыт, и комитет по информатизации его анонсировал.
Укладывается это и в программу комитета по безопасности, о которой «Фонтанка» рассказывала. Согласно ей, в 2022 году использовалось 44 передвижных и 867 стационарных комплексов фиксации нарушений, с их помощью составлено 9 млн постановлений об административных правонарушениях на 3,6 млрд рублей.
Расширение платной зоны — а она в этом году должна поглотить Петроградской и Василеостровский районы вслед за Центральным и Адмиралтейским — вообще ставит перед транспортным блоком много задач по организации процесса. В частности, как писала «Фонтанка», принято решение переходить с собственного автомобильного парка для передвижных постов на арендованные — в том числе и с экипажем. С начала года ЦУП заключил уже несколько таких контрактов на муниципальные округа двух уже вошедших в платную зону районов — более чем на 200 млн рублей.