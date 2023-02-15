Парковочных нарушителей будут «отстреливать из дупла» еще на подъезде. Начнут сами знаете, с какой улицы



Среди прочего аппаратура должна быть интегрирована с СПО «Паутина» и передавать данные по протоколу с уже полюбившимся читателям названием «Дупло 2.0». Но интереснее другое: камеры будут отслеживать объект в автоматическом режиме, а также уметь привязывать конкретный адрес к автомобилю нарушителя на протяжении всей зоны контроля.



По данным «Фонтанки», в этом и есть один из резонов Центра управления парковками. «Вы же сами писали, что водители закрывают и снимают номера, когда паркуются в платной зоне, — говорит собеседник в транспортном блоке. — То есть не остается даже точки входа — как атрибутировать конкретную машину, если она уже встала и обезличена, а передвижной комплекс «Дозор» приехал уже после. Стационарные смогут сразу «примечать» машину, которая заезжает в зону контроля». В самом центре лишь подтвердили, что проект на Рубинштейна — пилотный. По его результатам практику будут применять на других адресах.



«Фонтанка» действительно много писала, что по мере расширения зоны платной парковки в Петербурге ширится и практика по анонимизации машин. До недавнего времени власти придерживались версии, что никаких полномочий у инспекторов ЦУП на то, чтобы снять бумажку с номера, нет. Однако в феврале в рейды впервые вышли пешие патрули с ровно такими функциями и только за первую неделю сорвали маски с 400 автомобилей. Однако скрученные и брошенные в багажник номера — для них по-прежнему непреодолимый вызов, и чиновники заявляли, что прорабатывают решение и для этого вопроса.



В целом стационарные комплексы фиксации нарушений в Петербурге — это не новость. Однако для платной зоны это первый опыт, и комитет по информатизации его анонсировал.

Укладывается это и в программу комитета по безопасности, о которой «Фонтанка» рассказывала. Согласно ей, в 2022 году использовалось 44 передвижных и 867 стационарных комплексов фиксации нарушений, с их помощью составлено 9 млн постановлений об административных правонарушениях на 3,6 млрд рублей.



Расширение платной зоны — а она в этом году должна поглотить Петроградской и Василеостровский районы вслед за Центральным и Адмиралтейским — вообще ставит перед транспортным блоком много задач по организации процесса. В частности, как писала «Фонтанка», принято решение переходить с собственного автомобильного парка для передвижных постов на арендованные — в том числе и с экипажем. С начала года ЦУП заключил уже несколько таких контрактов на муниципальные округа двух уже вошедших в платную зону районов — более чем на 200 млн рублей.

