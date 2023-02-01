Маски сорваны! В Петербурге парковщики вышли на тропу войны с автонарушителями

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Плохая новость для тех, кто маскирует номер машины и не хочет платить за парковку. С сегодняшнего дня, 1 февраля, в Петербурге заработали «летучие» отряды инспекторов: они будут патрулировать платные паркинги и срывать с номеров шпионские маски, облегчая работу парктронам.



«Фонтанка» сходила в рейд с инспекторами и вот что имеет вам сказать: увильнуть от штрафа за неоплаченный паркинг теперь будет намного сложнее.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Мы стартуем с перекрестка 8-й Советской улицы и Дегтярной, прямо от парадной Комитета по транспорту. В нашем «летучем» отряде — четыре новоиспеченных инспектора в новенькой униформе с кислотно-зелеными вставками и надписью «Комитет по транспорту» на спине, заместитель председателя Комитета, заместитель директора Центра управления парковками и пресс-секретарь. Толпа такая, что едва завидев нас, автолюбители-ловкачи должны проникнуться благоговейным ужасом и бегом бежать платить за паркинг. Пусть не на год вперед, но хотя бы за сам факт стоянки. Ну и само собой, сорвать медицинские маски и прочую мишуру, и раз и навсегда отказаться от самой идеи навешивать их на номерные знаки.



Собственно, ради этого в Комитете и Центре все и затеяли. А чтобы приучить нарушителей к этой мысли, на первых порах инспекторы будут снимать мишуру с номеров сами, облегчая к ним доступ парктронов. Если в течение 15 минут нарушитель дважды попадется автофиксатору, штрафа в 3 тысячи рублей за неоплату паркинга будет уже не избежать.

Ага, и вот он, первая ласточка — прямо под носом у Комитета в зоне действия знака «Стоянка запрещена» воткнулся BMW, первая буква номера закрыта пластиковой картой.

— Нет, это не наш клиент, а ГИБДД, — вздыхает инспектор и объясняет: автолюбитель поставил машину за зоной платной парковки, и надавать ему люлей они не вправе. Тем более, что нарушение все равно зафиксирует парктрон, передаст сведения «куда надо», и за машиной приедет эвакуатор.



Инспектор подходит к водителю, терпеливо объясняет, по каким статьям тот не прав, и — о чудо! — тот внемлет, жмет на газ и скрывается за поворотом.



Второй нарушитель нам попадается спустя буквально 50 метров — на платной парковке стоит Volkswagen Tiguan без номерных знаков.

— И это не наш случай — методика как быть с такими еще в стадии разработки. Пока мы их только предупреждаем, фиксируем VIN-номера и направляем сведения в ГИБДД для принятия мер, — говорит инспектор и подкладывает под щетку дворника памятку, где черным по белому расписано, в чем автолюбитель не прав и как ему побороть темное в себе.



Поворачиваем за угол и упираемся взглядом в бордовый Ford Windstar — его владелец закрыл номерной медицинской маской. Причем надеваться маска явно не хотела: резинки натянулись так, что изделие перекосило и скукожило в гармошку. Но дело тут не в эстетике — водитель надеялся, что парктрон его машину не вычислит, и выкладывать штраф за неоплаченную парковку не придется. Больше эта схема не сработает: инспектор фотографирует нарушение, снимает маску с номера, делает еще один снимок, и отправляет файлы в центр обработки информации. Маску он бережно укладывает на бампер Windstar.



— Это же имущество владельца, нам чужого не надо, — подмигивает инспектор и отправляется дальше.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас в штате Центра управления парковок четыре инспектора и их руководитель, еще четырех примут на работу со дня на день, они уже оформляют документы. С 8 утра и до 8 вечера инспекторы будут мониторить зоны платных парковок в Центральном и Адмиралтейском районах, уже разработаны 6 маршрутов, которые охватывают все улицы с платными стоянками, в общей сложности, по 100 километров на каждый район.



Круг полномочий инспекторов широк — расчищать номерные знаки, проверять знаки дорожной сети и разметки, исправность паркоматов и сообщать об их поломках соответствующим службам.

Меж тем нам попадается очередной замаскированный номер: водитель Chevrolet Lanos аккуратно залепил цифры снежком. Как будто он тут ни при чем, и это все проделки матушки-природы. Инспектор направляется к нему.

— Да я на пять минут остановился — внучка захотела в туалет, — пытается оправдаться водитель, но быстро сдается и расспрашивает инспектора как заплатить за парковку по СМС.

— А если водитель не захочет убирать маскировку с номера и пойдет на инспектора с кулаками — что тот будет делать? — интересуюсь я.

— Конфликтов будем стараться избегать. Оставим его в покое, пойдем к следующему. Мы только потеряем время, разбираясь с ним, — объясняет Сергей Колбунов, заместитель директора Центра управления парковками.



Как объясняет Сергей Колбунов, инспекторы получили инструкции как не лезть на рожон и тактично разъяснять людям, почему они категорически неправы. Из инструментов в арсенале — только увещевание. В перспективе навыкам коммуникации инспекторов будут натаскивать на курсах конфликтологии.

— Пока денег на это нет, но будем просить, — говорит Сергей Колбунов.

За час рейда нам попались 15 нарушителей: восемь автолюбителей как смогли залепили номера, еще семеро их попросту сняли.

На оценку эффективности принятых мер в Центре управления парковками отводят пару месяцев. Маркером послужит изменение тенденции по собираемости оплаты за парковочные места и состояние госномеров автомобилей. Если все пойдет, как задумано, Комитет по транспорту планирует расширить штат инспекторов, тем более, что с 1 июля платные парковки заработают в Петроградском районе, и не позднее 1 ноября в Василеостровском.



Мимо нас проходят парень с девушкой. Оглядываясь через плечо, парень ехидно бросает:

— Парковщики вышли на тропу войны с автовладельцами!

Шурша зимней резиной, сзади к нам подкатывает все тот же Chevrolet Lanos. Водитель выходит и просит инспектора объяснить, как пользоваться мобильным приложением по оплате парковки. Маскировочного снежка на номере уже нет.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

