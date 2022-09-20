Смольный ставит камеры для фиксации нарушений на перекрестках. Посмотрите, где заработает «Дупло-2»

Городской мониторинговый центр не смог найти подрядчика, который бы поставил на перекрестках в Центральном районе камеры для фиксации нарушений. Но это не единственный аукцион.



Результаты определения поставщика опубликованы накануне. Они неутешительные: была одна заявка, она не соответствует требованиям. Сам аукцион со стартовой ценой 140 млн объявляли еще 7 сентября. В списке 7 адресов:

