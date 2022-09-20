Смольный ставит камеры для фиксации нарушений на перекрестках. Посмотрите, где заработает «Дупло-2»

Городской мониторинговый центр не смог найти подрядчика, который бы поставил на перекрестках в Центральном районе камеры для фиксации нарушений. Но это не единственный аукцион.
Результаты определения поставщика опубликованы накануне. Они неутешительные: была одна заявка, она не соответствует требованиям. Сам аукцион со стартовой ценой 140 млн объявляли еще 7 сентября. В списке 7 адресов:
- пересечение Невского пр. и Большой Конюшенной ул.;
- пересечение Невского пр. и Малой Садовой ул.;
- пересечение Невского пр. и пл. Восстания;
- пересечение Невского пр. и ул. Марата;
- пересечение Невского пр. и Думской ул.;
- пересечение Невского пр. и Литейного пр.;
- пересечение Невского пр. и наб. канала Грибоедова.
Камеры должны фиксировать широкий спектр проступков: нарушение правил стоянки, выезд на встречку или выделенную полосу общественного транспорта, проезд на красный, неоплата парковки, игнорирование ремня безопасности или использование телефона за рулем, непредоставление преимущества пешеходам, выезд на перекресток в момент затора, поворот направо не из крайнего положения и многое другое. Передача информации должна идти с помощью веб-сервиса с красивым названием «Дупло-2».
Очевидно, аукцион будут переобъявлять. Пока же комиссия работает по еще одному, аналогичному. В нем стартовая цена почти такая же — чуть меньше 140 млн рублей. Функционал у камер такой же, а вот адреса разбросаны по районам:
- Выборгский район, пересечение пр. Культуры — пр. Луначарского;
- Калининский район, пересечение ул. Руставели — пр. Науки;
- Красносельский район, пересечение Петергофского ш. — ул. Партизана Германа;
- Невский район, пересечение ул. Коллонтай — пр. Большевиков — Российского пр.;
- Невский район, пересечение пр. Обуховской Обороны — ул. Чернова;
- Приморский район, пересечение пр. Испытателей — пр. Сизова;
- Приморский район, пересечение ул. Савушкина — Туристской ул.
В обоих случаях работы надо провести до декабря. Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах комитета по информатизации установить за полтора года на 70 перекрестках 280 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации.