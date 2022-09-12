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    У «Большого брата» в Петербурге появится в два раза больше глаз

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    В Смольном услышали чаяния полиции об увеличении численности уличных камер в рамках проекта «Безопасный город». Но их все равно будет меньше, чем сейчас в Москве.

    Дополнительные «глаза» пообещал городу вице-губернатор Станислав Казарин на совещании «цифрового» блока Смольного в «Городском мониторинговом центре», сообщает пресс-служба аппарата чиновника 12 сентября. На его базе реализуется проект «Безопасный город», который включает в себя видеонаблюдение, фотовидеофиксацию нарушений ПДД, систему «112».

    По словам Казарина, сейчас в Петербурге установлены более 67 тысяч видеокамер.

    «В планах — увеличить количество видеокамер до 120 тысяч, чтобы достигнуть максимальной скорости реагирования и проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами», — говорится в сообщении аппарата.

    В Москве, отметим, уже сейчас установлено 140 тысяч камер.

    Не обошли вниманием в Смольном и автомобилистов. За полтора города для снижения нарушений ПДД на 70 перекрестках разместят 280 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации.

    «Наличие камер заставляет водителей вести себя на дороге дисциплинированно. Статистика это подтверждает — показатели аварийности в городе неуклонно снижаются», — заявил Станислав Казарин.

    Система «Безопасный город» работает в Петербурге уже почти пять лет. Комплекс создан в рамках федеральной концепции для мониторинга обстановки на дорогах, в общественных местах и во дворах. В отличие от Москвы, где аналогичная система, например, во время пандемии активно ловила безмасочников, в нашем городе так активно камеры не использовались. Как писала «Фонтанка», причина — не в самом четком изображении. Сотрудники правоохранительных органов не раз сетовали чиновникам на то, что в системе есть дыры и чаще всего преступника можно отследить в радиусе нескольких сотен метров, а дальше только предполагать, куда он скрылся.

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    Комментарии 4

    wbons12 Сен 2022 в 12:11
    и ртов
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