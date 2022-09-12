У «Большого брата» в Петербурге появится в два раза больше глаз

В Смольном услышали чаяния полиции об увеличении численности уличных камер в рамках проекта «Безопасный город». Но их все равно будет меньше, чем сейчас в Москве.
Дополнительные «глаза» пообещал городу вице-губернатор Станислав Казарин на совещании «цифрового» блока Смольного в «Городском мониторинговом центре», сообщает пресс-служба аппарата чиновника 12 сентября. На его базе реализуется проект «Безопасный город», который включает в себя видеонаблюдение, фотовидеофиксацию нарушений ПДД, систему «112».
По словам Казарина, сейчас в Петербурге установлены более 67 тысяч видеокамер.
«В планах — увеличить количество видеокамер до 120 тысяч, чтобы достигнуть максимальной скорости реагирования и проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами», — говорится в сообщении аппарата.
В Москве, отметим, уже сейчас установлено 140 тысяч камер.
Не обошли вниманием в Смольном и автомобилистов. За полтора города для снижения нарушений ПДД на 70 перекрестках разместят 280 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации.
«Наличие камер заставляет водителей вести себя на дороге дисциплинированно. Статистика это подтверждает — показатели аварийности в городе неуклонно снижаются», — заявил Станислав Казарин.