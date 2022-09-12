У «Большого брата» в Петербурге появится в два раза больше глаз

В Смольном услышали чаяния полиции об увеличении численности уличных камер в рамках проекта «Безопасный город». Но их все равно будет меньше, чем сейчас в Москве.



Дополнительные «глаза» пообещал городу вице-губернатор Станислав Казарин на совещании «цифрового» блока Смольного в «Городском мониторинговом центре», сообщает пресс-служба аппарата чиновника 12 сентября. На его базе реализуется проект «Безопасный город», который включает в себя видеонаблюдение, фотовидеофиксацию нарушений ПДД, систему «112».

