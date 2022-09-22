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    Следить за водителями в Петербурге начали еще 150 новых камер

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    В Петербурге выросло количество дорожных камер. На аварийных участках заработали еще 150 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД из 300 запланированных в этом году, сообщает 22 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи.

    Теперь на улицах Петербурга в общей сложности работают около 900 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 2023 году количество дорожных камер перевалит за 1200 штук. Новые комплексы устанавливают в местах концентрации ДТП. Так, камер добавят на Приморском, Выборгском, Таллинском и Пулковском шоссе, Богатырском, Дунайском, Индустриальном проспектах, проспекте Ветеранов, Бухарестской и Софийской улицах. Полный список адресов с новыми камерами можно найти здесь.

    «Комплексы ФВФ дисциплинируют водителей и мотивируют их снижать скорость там, где этого требует установленный режим. Мы фиксируем положительную динамику по снижению аварийности на дорогах ежемесячно. Именно поэтому продолжим наращивать количество камер на аварийно-опасных участках», — заявила председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Юлия Смирнова.

    Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуется на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

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