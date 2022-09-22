Следить за водителями в Петербурге начали еще 150 новых камер

В Петербурге выросло количество дорожных камер. На аварийных участках заработали еще 150 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД из 300 запланированных в этом году, сообщает 22 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи.



Теперь на улицах Петербурга в общей сложности работают около 900 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 2023 году количество дорожных камер перевалит за 1200 штук. Новые комплексы устанавливают в местах концентрации ДТП. Так, камер добавят на Приморском, Выборгском, Таллинском и Пулковском шоссе, Богатырском, Дунайском, Индустриальном проспектах, проспекте Ветеранов, Бухарестской и Софийской улицах. Полный список адресов с новыми камерами можно найти здесь.