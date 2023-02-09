За первую неделю работы пешие инспекторы лишили прикрытия сотни парковочных «зайцев» в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги первой недели работы пеших инспекторов Городского центра управления парковками. Они чистили машины любителей халявы от всего, что закрывало номера, и фиксировали автомобили без госзнаков.
Пешие инспекторы вышли на борьбу с закрывальщиками номеров в Петербурге 1 февраля. За неделю они очистили от посторонних предметов 390 госномеров на машинах, припаркованных в зоне платной парковки, и зафиксировали 231 автомобиль без регистрационных знаков, сообщает 9 февраля пресс-служба комитета по транспорту. Помимо этого, инспекторы провели с водителями 226 разъяснительных бесед, в том числе о способах оплаты стоянки.
Инспекторы центра управления парковками патрулируют улицы Центрального и Адмиралтейского районов каждый день с 8:00 до 20:00. «Фонтанка» показывала, как проходят рейды. Напомним, что за нарушение правил платной парковки предусмотрен штраф в 3000 рублей. Если не оплатить его в течение 60 дней, наступает ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает удвоенный штраф.