Что читать весной: истории великих пар, детектив в духе Ю Несбё, эссе о Германии 1946 года

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Записи лекций, собрание журналистских материалов, хроника борьбы против немецкой атомной бомбы — все это книги, которые выйдут весной. Не каждая из них о любви, но каждая — крайне жизнеутверждающая и поможет скоротать время, когда зима решила подзадержаться.



Детектив с цепляющим названием Шамиль Идиатуллин «До февраля». АСТ: Редакция Елены Шубиной, 18+ (книга выйдет в марте)

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В небольшом российском городе Сарасовске решили возродить литературный журнал «Пламя», из которого еще в советское время в большую литературу шагнул один из классиков. Проектом занимается опытная журналистка Наталья, ей помогают глава местного содружества писателей Дарченко и совсем юная редактор Аня. В будни редакции вторгается неожиданный фактор: одна из рукописей, найденных Аней, окажется связанной с убийствами, происходившими в городе пятнадцать лет назад. В одном из них пострадала семья Натальи. Теперь убийства начинаются вновь, а преступник открывает охоту на членов редакции.



Поезд в будущее Ксения Буржская «Пути сообщения». Эксмо, 18+ (книга выйдет в начале апреля)

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Третья книга Ксении Буржской — история, соединяющая реальный 1936 год и воображаемый 2045-й. В первом случае имеем дело с утопией молодого советского государства, во втором — с жесткой антиутопией будущего. Начинается все в Москве, в Наркомате путей сообщения, а главной героиней становится Нина, одна из сотрудниц. У Нины есть хорошая квартира, муж — высокопоставленный чиновник и новая подруга, которой Нина во всем помогает. Продолжение истории касается уже Нины — искусственного интеллекта, работающего в тоталитарном государстве. Обе Нины пойдут против системы и будут спасать других.



О большой любви Дмитрий Быков* «Великие пары». АСТ: Редакция Елены Шубиной, 18+

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Быков* — не только признанный писатель, но и лектор. Его новая книга — не актуальный роман, но собрание рассказанных им историй любви: Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых, Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ивана Бунина и Веры Муромцевой, Александра Блока и Любови Менделеевой. Но Быкова* интересуют не только литературные пары: еще он рассказывает о режиссерах Элеме Климове и Ларисе Шепитько и даже о знаменитой преступной паре Бонни и Клайде (конечно, объясняя, как они попали в столь достопочтенную компанию). В каждой главе находится место и реальной истории, и интерпретации. В целом книга оказывается не столько о конкретных людях и даже не о конкретных чувствах, — сколько обо всем человечестве и его любви к жизни и творчеству.



История эмиграции Хулия Альварес «Девочки Гарсиа» (перевод с английского Л. Карцивадзе). МИФ, 16+ (книга выйдет в конце марта)

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«Девочки Гарсия» были написаны в 1991 году. Это первый роман поэтессы и писательницы Хулии Альварес, которая в детстве эмигрировала из Доминиканской Республики в США с родителями. «Девочки Гарсиа» напрямую связаны с этим событием: четыре главные героини — Карла, Сандра, Йоланда и София — пытаются ассимилироваться, но не потерять идентичность, переехав из Доминиканы в Америку. Это непоследовательное повествование в пятнадцати главах, каждая из которых напоминает самостоятельный рассказ. История охватывает тридцать лет после переезда главных героинь, рассказывает об их взрослении и о том, как они воспринимают родные места спустя много лет.



Путешествие с «безумным Максом» Фредерик Цвикер «Radost» (перевод с немецкого Е. Даровской). No Age, 16+ (книга выйдет в середине марта)

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Фредерик Цвикер — швейцарский писатель и музыкант, а «Radost» — уже второй его роман, затрагивающий тему ментальных расстройств. Журналист Фабиан из небольшого городка Лахен был доволен своей неспешной жизнью, пока по чистой случайности не оказался в Занзибаре и не познакомился там с Максом — человеком в красной накидке с коротким кинжалом на бедре и длинным тонким посохом. А на следующий день после знакомства Фабиан обнаружил Макса с ножевым ранением. Вообще Макс — соотечественник Фабиана. А еще у него диагностированы биполярное расстройство и шизофрения. Фабиан решает сопровождать Макса в его велопутешествии из Швейцарии в Хорватию и Занзибар, в котором Макс хочет разобраться в своем прошлом. Заодно новое о себе узнает и Фабиан.



Убийство в тихой американской провинции Д. К. Худ «Кровавое ранчо» (перевод с английского Н. Абдуллина). Дом историй, 18+ (книга выйдет в марте)

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В конце февраля запустилось издательство «Дом историй», главным редактором которого стала переводчица Анастасия Завозова, известная многим читателям по переводам Донны Тартт. Издательство будет специализироваться на увлекательных жанровых и не только книгах — психологических драмах, фэнтези, готических романах, детективах. «Кровавое ранчо» — триллер, а его автора Д. К. Худ называют «королевой саспенса». Это первая книга трилогии о шерифе Дженне Алтон, ее напарнике Дэвиде Кейне и жестоких убийствах в идиллическом американском городке Блэк-Рок-Фоллз. У шерифа Алтон есть подозреваемые, и она сохраняет спокойствие — до тех пор, пока не понимает, что охота открыта на нее саму. Издатели советуют «Кровавое ранчо» любителям книг Ю Несбё и Донато Карризи.



Фантазии на тему холодной войны Крис Хэдфилд «Орбита смерти» (перевод с английского К. Сташевски). Эксмо, 16+ (книга выйдет в середине марта)

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Один из самых опытных астронавтов в мире — канадец Крис Хэдфилд, автор биографического «Руководства астронавта по жизни на Земле», также известный своим исполнением песни «Space Oddity» Дэвида Боуи на МКС, написал детективный технотриллер о сверхсекретной миссии на Луну. В 1973 году НАСА собирается запустить миссию «Аполлон 18», и Белый дом ставит перед космонавтами дополнительную цель — уничтожить советский спутник-шпион «Алмаз». В итоге стратегии двух правительств схлестнутся уже в космосе — и людям с Земли придется только наблюдать за тем, что там происходит, без возможности как-либо повлиять. Научный редактор романа, писатель Антон Первушин подчеркивает, что, несмотря на выверенность описаний космоса и полетов, книга все-таки остается фантастической.



Реальная хроника спасения мира Сэм Кин «Отряд отморозков: Миссия «Алсос», или Кто помешал нацистам создать атомную бомбу» (перевод с английского Т. Казаковой). Альпина нон-фикшн, 16+

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История о том, как встретились война, наука и шпионаж. Миссия «Алсос» — тайная операция американских спецслужб, проводилась в 1942–1945 годах. Ее главные герои — Борис Паш (Пашковский), руководитель миссии, бывший белогвардеец, бежал из СССР; Вернер Гейзенберг, немецкий физик, цель номер один для миссии; Джо Кеннеди-младший, американский летчик, брат будущего президента США; Ирен Жолио-Кюри, физик, дочь Марии Кюри; Фредерик Жолио-Кюри — физик, еще один лауреат Нобелевской премии, участник французского Сопротивления и муж Ирен; и еще несколько человек. Это не только хроника того, как Гитлер не получил ядерную бомбу, это увлекательное повествование с несколькими сюжетными линиями, погонями, перестрелками и состязаниями в хитрости.



Размышления о жизни после войны Стиг Дагерман «Немецкая осень» (перевод с шведского Н. Пресс). Издательство Ивана Лимбаха, 16+

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Стиг Дагерман — шведский писатель и журналист, живший в первой половине XX века. В 1946 году редакция газеты «Экспрессен» предложила Дагерману поехать в Германию и рассказать о послевоенной жизни страны. Вместо чтения газет он отправлялся по домам обычных немцев, спрашивал их о жизни и получал отнюдь не простые ответы. Он увидел холод, голод, несправедливость западных журналистов и союзнических войск. Заметки Дагермана вызвали интерес читателей и в 1947 году были изданы отдельной книгой, которая получила название «Немецкая осень» — в честь тяжелого состояния, в котором страна находилась вне зависимости от реального времени года.



* Дмитрий Быков признан Минюстом СМИ-иноагентом 29 июля 2022 года.

