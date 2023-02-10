    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    5 м/с, южн

    749мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.89eur78.32

    С условного на безусловный. В деле о петербургском «утопленнике» Горсуд вынес удивительное решение

    1556
    1 комментарий

    Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда вынесла решение по жалобам фигурантов дела об организации покушения на заказное убийство гендиректора транспортной компании «Мидас» Михаила Климова бизнесменом Сергеем Колодяжным.

    В июле прошлого года последний был признан виновным, но получил условный срок в шесть лет.

    Накануне, как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 10 февраля, суд заменил условный срок на реальный. С отбыванием в колонии строго режима. С учетом времени проведенном в изоляторе и под домашним арестом, Колодяжному осталось отбыть 4 года. Его взяли под арест прямо в зале суда.

    К такому исходу, как стало известно «Фонтанке» бизнесмен не был готов. Он пришел на заседание в легкой курточке и с барсеткой от «Луи Виттона».

    Его несостоявшейся жертве суд несколько испортил впечатление о решения тем, что снизил сумму возмещение морального вреда с 3 млн рублей до одного.

    «Фонтанка» писала, что Колодяжный не хотел отдавать Климову долг в размере 50 млн рублей. И посчитал дешевле в январе 2020 год нанять киллера. Под видом наемного убийцы выступил оперативник ГУ МВД по Петербургу и области. А рамках инсценировки тело «утонувшего» предпринимателя якобы нашли возле пруда в парке Сосновка. Пока «жертве» отсиживалась в элитном поселке на встрече «киллера» и бизнесмена произошло задержание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Заказное убийствоПриговорРеальный срокУсловный срок
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Slava_Rossii210 Фев 2023 в 13:20
    6 лет практически за убийство?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close