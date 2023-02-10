С условного на безусловный. В деле о петербургском «утопленнике» Горсуд вынес удивительное решение

Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда вынесла решение по жалобам фигурантов дела об организации покушения на заказное убийство гендиректора транспортной компании «Мидас» Михаила Климова бизнесменом Сергеем Колодяжным.



В июле прошлого года последний был признан виновным, но получил условный срок в шесть лет.



Накануне, как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 10 февраля, суд заменил условный срок на реальный. С отбыванием в колонии строго режима. С учетом времени проведенном в изоляторе и под домашним арестом, Колодяжному осталось отбыть 4 года. Его взяли под арест прямо в зале суда.

