С условного на безусловный. В деле о петербургском «утопленнике» Горсуд вынес удивительное решение

Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда вынесла решение по жалобам фигурантов дела об организации покушения на заказное убийство гендиректора транспортной компании «Мидас» Михаила Климова бизнесменом Сергеем Колодяжным.
В июле прошлого года последний был признан виновным, но получил условный срок в шесть лет.
Накануне, как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 10 февраля, суд заменил условный срок на реальный. С отбыванием в колонии строго режима. С учетом времени проведенном в изоляторе и под домашним арестом, Колодяжному осталось отбыть 4 года. Его взяли под арест прямо в зале суда.
К такому исходу, как стало известно «Фонтанке» бизнесмен не был готов. Он пришел на заседание в легкой курточке и с барсеткой от «Луи Виттона».
Его несостоявшейся жертве суд несколько испортил впечатление о решения тем, что снизил сумму возмещение морального вреда с 3 млн рублей до одного.
«Фонтанка» писала, что Колодяжный не хотел отдавать Климову долг в размере 50 млн рублей. И посчитал дешевле в январе 2020 год нанять киллера. Под видом наемного убийцы выступил оперативник ГУ МВД по Петербургу и области. А рамках инсценировки тело «утонувшего» предпринимателя якобы нашли возле пруда в парке Сосновка. Пока «жертве» отсиживалась в элитном поселке на встрече «киллера» и бизнесмена произошло задержание.