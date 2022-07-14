Дело о петербургском «утопленнике» кончилось условкой. Но заказчик не совсем свободен

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Сергея Колодяжного, которого признали виновным в организации приготовления к убийству. Его план провалился. Об этом 14 июля рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.



Установлено, что в конце 2019 года Колодяжный захотел избавиться от гендиректора транспортной компании «Мидас» Михаила Климова, чтобы не возвращать ему долг в размере около 50 млн рублей.



Подсудимый решил «заказать» предпринимателя, но киллера выбрал неподходящего — в его роли выступил оперативник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В январе 2020-го Колодяжный передал «наемному убийце» аванс в размере 200 тысяч рублей. «Убийство» было тщательно инсценировано: тело предпринимателя-«утопленника» якобы нашли возле пруда в парке Сосновка. «Жертве» на это время пришлось «залечь на дно» в элитном поселке.