Просто добавь щепотку: 9 специй, которые заставят вас худеть — они сожгут калории с невероятной скоростью

А вы любите добавлять специи в еду? Фото: Елена Кваша / Городские порталы Поделиться Поделиться





Вопрос «что бы такого съесть, чтобы похудеть», кажется, не потеряет актуальность никогда. И правда, сбросить вес сложнее, чем может показаться, ведь мы годами вырабатываем свои пищевые привычки, и поменять их за неделю просто нереально. Чтобы не впадать в стресс (который потом организм потребует заедать), предлагаем начинать постепенно. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов составили список специй, которые помогут стройнеть.

Редакция напоминает: чтобы похудеть, недостаточно только использовать специи. Это всего лишь дополнение к сбалансированному питанию и достаточной физической активности. Также важно отказаться от мелких ежедневных привычек, которые незаметно «дарят» нам лишние килограммы.

Имбирь Имбирь известен как согревающее средство при первых признаках простуды, а вот о его полезных свойствах в области похудения известно не так много. В качестве приправы он может простимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, которые, в свою очередь, участвуют в расщеплении пищи.



Любите плотно поесть, но запутались в названиях препаратов от тяжести в животе? Носите с собой немного имбиря. Съешьте его с солью после обеда и в скором времени почувствуете, как желудку становится легче. Такие методы для вас слишком экстравагантны? Попробуйте пить с утра чай с имбирем. Главное, не переусердствуйте: имбирь не рекомендуют обладателям гастрита, кровотечений, желчекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний.

Корица Еще одну пряность мы привыкли видеть в глинтвейнах и булочках, поэтому странно обнаружить ее в составе сборной по похудению. Корица помогает попрощаться с жиром на животе, но для этого, естественно, не нужно вливать в себя литры горячего вина, приправленного корицей, и заедать всё это выпечкой. В таком соседстве все полезные свойства стремятся к нулю. А вот добавить корицу во фруктовый салат — почему бы и нет?



— Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань, — объясняла врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии.

Корица снижает и стабилизирует уровень сахара в крови, а ведь именно при скачках этого показателя мы и чувствуем сильный голод. Она разгоняет обмен веществ и может помочь справиться с тягой к сладкому, ведь одним только своим запахом эта пряность обманывает организм, создает ощущение сладости и сытости, умиротворения. Возможно, дело в том, что мы привыкли добавлять корицу в выпечку…

Вы думали, здесь обойдется без противопоказаний? Как бы не так! С корицей тоже не всё просто. Она противопоказана беременным женщинам, осторожно относиться к ней стоит людям с болезнями печени. Куркума и шафран Специи нужны не только для того, чтобы придать вашей еде больше вкуса и аромата. Правильно подобранные приправы смогут повлиять на самочувствие. Некоторые обладают антиоксидантными свойствами — помогают мозгу бороться с вредными свободными радикалами. Соответственно, они предотвращают окислительный стресс, который может повредить ткани. Так, например, куркума помогает побороть тревожность и поднять настроение, а шафран «заглушает» симптомы депрессии. А если не будет стресса и тоски, то и заедать станет нечего.

Мята и кинза Мята повышает настроение, сон и сексуальное желание. Также обладает обезболивающим и противовоспалительным эффектом. Мятные листочки содержат витамины С и Р, фитонциды, медь, марганец, каротин и эфирные масла. Листья кинзы улучшают пищеварение, снижают давление и способствуют крепкому сну. А еще обладают мочегонным и общеукрепляющим действием. Есть у них и минус, параллельно с этим кинза может стимулировать аппетит, учитывайте это.

Тмин Еще одна специя, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови. Еще он благотворно влияет на пищеварение, обладает мочегонным и легким слабительным свойствами и, что особенно приятно, снижает аппетит. Для похудения советуют такой коктейль: смешать по столовой ложке семян черного тмина, корицы и меда, залить водой и выпить за полчаса до еды.

Чеснок Он помогает худеть, активизируя работу пищеварительной системы, особенно если сочетать его с белковыми продуктами. Также чеснок известен как народное средство от простуды. Заведующий отделением сети многопрофильных клиник Олег Цыпляев говорит, что есть те, кто считает, что если каждый день есть чеснок, то гриппом не заболеешь. По его словам, чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа:

— Содержащиеся в нем фитонциды в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр. В этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.

Врач объясняет, что самое полезное вещество в чесноке — аллицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие онкологических заболеваний и накопление плохого холестерина. В 100 г чеснока содержится половина суточной нормы аллицина.



— Страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции. К негативным свойствам чеснока можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы, что опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни, — описывает врач.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Губанова объясняет, что чеснок богат марганцем, кобальтом, хромом, калием. Он содержит витамины В6 и РР. Также он обладает антибактериальными свойствами из-за аллицина, который входит в его состав.



— Однако вопреки распространенному убеждению, чеснок не является иммуномодулятором. Употребление в рационе чеснока при вирусных и других простудных инфекциях не влияет на продолжительность и тяжесть заболевания. Разрешается употреблять максимум до 4 зубчиков чеснока среднего размера в сутки, — говорит Ирина Губанова.



По ее словам, чеснок может вызывать аллергию в виде кожной сыпи или приступов астмы. При регулярном употреблении в больших количествах — неприятный запах изо рта, изжогу, вздутие живота, послабление стула, головные боли, головокружение, снижение аппетита и общую слабость.

— При воздействии с кожей может вызвать ожог. Нежелательно увлекаться чесноком при приеме препаратов, разжижающих кровь: он может продлить процесс свертывания крови, — предупреждает врач.

Врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин, напротив, говорит, что есть клинические испытания, которые показали, что чеснок значительно уменьшает количество, продолжительность и тяжесть инфекций верхних дыхательных путей. Также, по его словам, ряд исследований показал, что регулярное употребление чеснока помогает снизить холестерин в крови и нормализовать артериальное давление у гипертоников.



— Однако при ежедневном употреблении чеснока необходимо соблюдать меру. Растение стимулирует выделение желчи, что может раздражать стенки желудка и причинить вред при болезнях ЖКТ. Чтобы получить полезные вещества и при этом не навредить организму, рекомендуется употреблять чеснок в свежем виде до 70–100 граммов в сутки, распределяя этот объем на несколько приемов пищи, — рекомендует специалист.

Горчица Тренер по фитнесу и эксперт по питанию Джон Фоукс объясняет: семена горчицы содержат омега-3, а также селен, который очень важен для обменных процессов. В качественную горчицу, кроме того, добавляют куркуму и паприку, усиливая полезные свойства всех этих пряностей. Наиболее полезна горчица, которую делают без добавления сахара. Какие специи сделают ночь жаркой и наоборот Специи повышают чувствительность рецепторов языка к разным вкусам, вместе с этим человек становится более восприимчивым к оттенкам других вещей, в том числе оттенкам сексуального наслаждения. Специи усиливают кровообращение в малом тазу и головном мозге.

— На конкретных примерах: анис разжигает страсть, горчица и ваниль пробуждают чувственность, корица усиливает желание и чувствительность эрогенных зон. А есть и такие специи, которые обладают противоположным эффектом: снижают возбудимость нервной системы и половое влечение. Это, например, мята и эстрагон, — рассказывала эндокринолог-диетолог Наталья Ефимова. А вот миф, что регулярное использование тех или иных специй в больших количествах может избавить мужчину от проблем с потенцией, не имеет ничего общего с реальностью. Врачи уверяют, мол, если есть проблемы, надо не жевать сено или листья экзотических растений, а бежать к доктору. Хотя в системе профилактики различных заболеваний и в составлении правильной диеты и рациона питания специи играют важную роль. Черный перец. Самая распространенная специя в России. И в виде горошка, и в молотом виде перец полезен для мужского организма. Он способствует выработке эндорфинов — «гормонов счастья», однако в больших количествах может навредить желудку и простате. Поэтому употреблять надо регулярно, но в небольших количествах.

Красный перец. Стручок этого перца содержит витамина С в два раза больше, чем лимон. Красный перец действительно способствует выработке тестостерона, но в больших количествах не полезен для здоровья. Мята. Обладает ярко выраженным успокаивающим действием. Чай с мятой очень вкусен, но доктора не советуют мужчинам пить его много. Мята подавляет либидо и может привести к снижению сексуального влечения. Чеснок. Мало того, что он пахнет плохо и этот запах отпугивает девушек… Чеснок еще может оказывать негативное влияние на простату, если его много есть в чистом виде. Лучше всего добавлять чеснок в салаты или вторые блюда. Горчица. В чистом виде в кулинарии почти не используется, а вот приготовленная очень полезна для потенции. Но опять же — не очень острая и в ограниченных количествах.