Вечером — закон, утром — репрессии. Как главный юрист России Клишас борется, чтобы все было по порядку

И никто не удивился. Клишас с самого начала мобилизации — главный представитель партии «легистов». Многочисленные попытки выделить уехавших в отдельную касту все время наталкиваются на его ответ в духе — сначала закон примите. Сам он просит не называть себя «добрым» и политику России в отношении Украины, естественно, поддерживает всецело. Что до репрессий в отношении «врагов народа» — то здесь как бы нужен порядок. Как и во многом другом.



Самым памятным выступлением Клишаса стала его реакция на сообщения об облавах в рамках мобилизации, когда людей выхватывали прямо на улицах. «Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно, — написал сенатор в середине октября. — Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт». Клишас призывал проверять каждый такой сигнал и давать правовую оценку действиям должностных лиц.



То же самое главный законник Совфеда писал, когда потенциальных военнослужащих стали пугать сроком за неявку в военкомат. «Предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, — отписался Клишас. — Субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу». Примерно тогда же его коллега сенатор Цеков высказался за запрет на выезд всем россиянам призывного возраста и за увеличение штрафа тем, кто не хочет брать повестку. «Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ», — ответил Клишас.



Ну а дальше понеслась карусель с уехавшими; депутаты и не только начали соревноваться в искусстве усложнить жизнь тем, кто посмел рвануть в сторону Верхнего Ларса или казахстанской границы. Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов предложил применять к таким релокантам закон об иноагентах. «Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии», — лаконично прокомментировал Андрей Клишас.



То же самый Цеков под конец года заявил, что у всех, кто уехал за границу и критикует Россию, надо отбирать имущество. «У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает всё, — не прошел мимо Клишас. — Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо... Конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. Таков российский закон. О конфискации имущества граждан, которые покинули Страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и Закону».



Такие посты — скорее исключение, часто сенатор не дает оценочных суждений, а просто фиксирует: такого в законе не содержится. То есть концептуальных возражений нет, только процедурные. Это, например, относится к одной из вариаций на тему конфискации от спикера Госдумы Вячеслава Володина, который надеется ввести такую меру в отношении позволяющих себе «публично лить грязь на Россию». Здесь уже не столько отторжение, сколько мануал: «То, о чем сказал В. Володин, реализовать можно (в рамках конституционного правопорядка), только изменив Уголовный кодекс, это так и есть, независимо от моего отношения к этой идее».



Очередная серия этого сезона — предложение вице-спикера ГД Анны Кузнецовой использовать имущество уехавших для обеспечения жильем сирот. И вновь Клишас пишет, что для этого надо серьезно менять Уголовный кодекс.



Неизбежно возникшая тема отмены моратория на смертную казнь — тоже скорее технического характера, нежели идеологического. «Для возвращения в России смертной казни необходимо принять другую Конституцию. Порядок описан в девятой главе Конституции», — отчитался Клишас. А позже перепостил сообщение телеграм-канала Brief: «Медведев решил поспорить с Путиным и Зорькиным: он считает, что возврат к смертной казни возможен без изменения Конституции РФ, хотя президент и глава КС делали заявления о том, что без правок основного закона отмена моратория на смертную казнь невозможна».



Вообще именно в дискуссии с замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым, о риторической эволюции которого «Фонтанка» уже писала, раскрылся основной пафос сенатора. Медведев, как водится, поднял вопрос о политике в отношении «ничтожных ошмётков дерьма», которые желают поражения своей стране: «Конечно, [поступать с ними только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени». Клишас этой вилки не видит: «Конечно, по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону».



Сложно совместить с Конституцией другую идею из Госдумы: ограничить для неслуживших в армии право на занятие государственных должностей и избрание в парламент. «Считаю, что инициатива… нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда».



При этом не надо забывать: в случае с Клишасом «изменить Конституцию» — это не аналог «когда рак на горе свистнет». Именно сенатор был сопредседателем рабочей группы по подготовке проекта поправок в основной закон страны. И именно эти поправки сделали возможными огромное количество решающих событий, которые произошли после их принятия.



Самого Андрея Клишаса, судя по всему, устраивает репутация законника, но не «доброго полицейского». «Я не добрый, не заблуждайтесь», — писал он после истории с облавами. Мало кто заблуждался: до всей истории с Конституцией Клишас уже был известен как автор ряда одиозных законопроектов в сфере распространения информации, касающихся «фейков», неуважения к власти и других. Да и в нынешней повестке выступает сенатор не то чтобы однородно. Например, он не исключил ряд ограничений для уехавших: «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем». Однако речь снова о работе парламента.



Единственный случай за последние месяцы, когда Клишас подыскал кое-что покруче нормативно-правового акта — это окончание мобилизации. Всем, кто хотел бы кроме чьих-то заявлений посмотреть на соответствующий указ главы государства, сенатор ответил через «Ведомости» со всей законотворческой прямотой: «Государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу… С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей».

