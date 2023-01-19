Вице-спикер Госдумы предложила использовать имущество уехавших россиян на жилищные нужды сирот

Вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, уехавших из страны, для решения вопросов жилья для детей-сирот. По её словам, в очереди на получение жилья в России стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что пока законных оснований для таких действий нет.
ТАСС цитирует 19 января заявление Кузнецовой на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в городе Кемерово.
«Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — сказала вице-спикер.
Она подчеркнула, что задача будет решаться. На это требуется примерно 600 млрд рублей.
«Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы», — сказала Кузнецова.
«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть страну — не преступление», — написал сенатор Клишас в своём телеграм-канале.