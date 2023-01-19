Вице-спикер Госдумы предложила использовать имущество уехавших россиян на жилищные нужды сирот

Вице-спикер российской Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, уехавших из страны, для решения вопросов жилья для детей-сирот. По её словам, в очереди на получение жилья в России стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что пока законных оснований для таких действий нет.

ТАСС цитирует 19 января заявление Кузнецовой на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в городе Кемерово.