Он так видит. Как Дмитрий Медведев проделал путь от денацификации Украины до борьбы с Люцифером

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян в своем телеграм-канале 4 ноября. Собственно, про праздник там было в самом начале и в самом конце. Между ними уместились рассуждения про «безумных нацистов-наркоманов», «западную псарню», гниющие кости предателей, «трухлявый мировой порядок», возможность отправить наших врагов в геенну огненную и о главной цели России — остановить верховного властелина ада. Это несколько новый взгляд на происходящее — и если судить по телеграм-каналу Медведева, для него тоже.



Дмитрий Медведев завел официальный телеграм-канал 17 марта и в первом же посте зафиксировал цели России в драматичный исторический момент: «Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду». То есть вполне стандартный комплект последующих месяцев.



Впервые нечто апокалиптическое прозвучало там спустя всего неделю. Рассуждая об ущербности американской геополитической стратегии по ослаблению России, замглавы Совбеза предложил пофантазировать, что будет, если на месте нашей страны появится несколько — имеющих стратегическое оружие: «Pulp fiction? Нет, это реальная перспектива такой стратегии. А дальше следующая цель — тотальное ослабление Китая. И тогда остаётся лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю». Этому сценарию и противостоит Россия, стало быть.



«Цель переговоров с Украиной понятна — зафиксировать нейтральный статус Украины, её демилитаризацию, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты в этой стране, — писал он еще несколько дней спустя. — Ну и ещё целый ряд позиций, которые Российская Федерация считает для себя важнейшими».



Уже в апреле Медведев расширил список: «Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока».



Снова к библейской тематике бывший президент обратился в конце апреля: «История всё расставит на свои места и укажет, на чьей стороне правда. Кто стал хранителем истинных христианских ценностей, защищая их от безбожников, бандитов и националистов. Кто сохранял единый культурный код общения народов Европы, основанный на христианской вере… В жизни добро и правда не всегда быстро побеждают зло и ложь. Но рано или поздно это случается. И для этого приходится действовать так, как сказано во Второзаконии: «Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам» (Втор. 32:41)».



Кстати, нового обращения к Писанию пришлось ждать до июля. «США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — написал Дмитрий Медведев.



Если возвращаться к целям спецоперации, то 9 июля замглавы Совета безопасности развил тему: «Цели специальной военной операции были объявлены Президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций».



12 сентября Дмитрий Медведев заявил, что требования будущего — «тотальная капитуляция киевского режима на условиях России».



Рассуждая об экономическом изменении ситуации для всего мира, Медведев припечатал: «Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией».



В октябре замглавы Совбеза высказал «личную позицию»: «Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».



4 ноября, в День народного единства, Дмитрий Медведев сообщил подписчикам: «У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь».