Кому — десатанизация, кому — джихад. Что нового мы узнали о спецоперации на Украине за сутки

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Официальные лица российской власти за последние 24 часа сделали несколько заявлений по поводу происходящего на Украине. Если кто-то хотел определенности относительно конечных целей спецоперации — ему есть, о чем поразмышлять.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что «на Западе против России открыто действует сатанизм». Что такое сатанистская демократия, он решил пояснить на примерах: «Это когда защищают права атеистов, но оскорбляют верующих. Или когда традиционных пар лишают детей и передают их в однополые семьи. Намеренно в однополые, не волею случая. И в Европе это проглотили. Это они считают современным, цивилизованным. Чем раскрепощеннее тема «ниже пояса», тем для них лучше. А я вижу в этом деградацию и сатанизм. И я лучше буду бороться с этим в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину здесь».



Как именно бороться, Кадыров тоже пояснил: «Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались».

Про сатанизм заговорил и помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов в своей статье для «Аргументов и фактов». Его главный тезис — на Украине действует большое количество сект. В статье Павлов их перечисляет, рассуждает о генезисе, символах и популярности, о магазине, который предлагает наводить порчу на русских. «Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится всё более насущным проведение десатанизации Украины», — подытоживает он.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора «Православие и мир в XXI веке». Слово «Украина» не звучало, он говорил о противостоянии глобализму — «проекту мирового всеединства, но без учета подлинного замысла Творца о человеке», трансгуманизму и атеизму. «Наша борьба не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной, — процитировал Кирилл послание апостола Павла. — Сегодня эти слова обретают видимое выражение, и каждый может понять, о чем идет речь, а с пониманием открывается и возможность сопротивления».



Выступавший на том же соборе философ и политолог Александр Дугин говорил о «войне Неба против Ада», «рати архангела Михаила против дьявола», имея в виду столкновение идей. «Поле битвы — как раз Украина, — заявил он. — С одной стороны мы, Святая Русь, о чем говорит Святейший Патриарх, и против нас силы абсолютного, мирового исторического зла. Поэтому все чаще мы говорим об Армагеддоне, о конце времен, Апокалипсисе. Это все свершается на наших глазах».



Спикер Госдумы Вячеслав Володин о конце времен не говорил, но сообщил подписчикам, что «Украина потеряла способность существовать как государство», «оккупирована НАТО» и «стала колонией США». «Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются», — подчеркнул глава ГД, но выводов не озвучил.

