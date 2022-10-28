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    Патрушев извинился за слова своего помощника о любавичских хасидах

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    12 комментариев

    Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принес извинения за фрагмент статьи своего помощника Алексея Павлова, в которой тот дал характеристику любавичским хасидам на Украине. Патрушев заявил, что взгляды его помощника не отражают позицию России (и Совбеза в частности), и добавил, что с Павловым «проведена работа».

    По словам Патрушева, в опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. «Приношу свои извинения перед читателями издания», — приводит 28 октября «Интерфакс» текст письма Патрушева.

    Содержание статьи ранее возмутило главного раввина России Берла Лазара, а Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет проверить слова Павлова.

    Статья Алексея Павлова была опубликована в 43-м номере газеты «Аргументы и факты» от 26 октября 2022 года. В материале Павлов заявил, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами». Главный раввин России Берл Лазар указывал, что любавичские хасиды являются легитимной школой иудаизма и 90 % раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду.

    Хабад — направление в хасидизме, иудейское религиозное движение, также называется любавичским хасидизмом. Движение создано ребе Шнеуром Залманом из Ляд в 1772 году. Руководителем движения в России является главный раввин России Берл Лазар.

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    Комментарии 12

    chip128 Окт 2022 в 13:58
    Скажем так, основа иудаизма, вера в слова Всевышнего о помощи и поддержке именно еврейского народа - избранного, об этом говорится в Торе! Если же разбирать формулировки приведенные в Торе о неевреях, то тут и до статьи УК не далеко, лучше подобной аналитикой в публичном пространстве не заниматься!
    +0−0
    altnec28 Окт 2022 в 13:49
    С извинениями поставили на вид.
    +0−0
    VKuser4918336228 Окт 2022 в 13:14
    Вообще перед всеми, кого обидел нужно извиняться, а не только перед влиятельными людьми.
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