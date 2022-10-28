Патрушев извинился за слова своего помощника о любавичских хасидах

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принес извинения за фрагмент статьи своего помощника Алексея Павлова, в которой тот дал характеристику любавичским хасидам на Украине. Патрушев заявил, что взгляды его помощника не отражают позицию России (и Совбеза в частности), и добавил, что с Павловым «проведена работа».



По словам Патрушева, в опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. «Приношу свои извинения перед читателями издания», — приводит 28 октября «Интерфакс» текст письма Патрушева.

