Сенатор Климов: Покинувшие Россию после начала спецоперации могут попасть под закон об иноагентах

Россияне, которые уехали из страны после объявления специальной военной операции или частичной мобилизации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет 27 октября ТАСС.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт», — заявил Климов на пресс-конференции.