Сенатор Климов: Покинувшие Россию после начала спецоперации могут попасть под закон об иноагентах

Россияне, которые уехали из страны после объявления специальной военной операции или частичной мобилизации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет 27 октября ТАСС.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт», — заявил Климов на пресс-конференции.
Как считает сенатор, таким эмигрантам не стоит доверять никакую работу в сфере госвласти. Кроме того, он уверен, что уехавших после 24 февраля не надо брать на работу в государственные вузы или школы. Климов напомнил, что решение о включении конкретного гражданина РФ в реестр иноагентов принимает Минюст «на основании целого ряда параметров». «Но если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается», — отметил сенатор.
Климов добавил, что есть «некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать».
«Конечно, эта гражданская позиция заслуживает общественного реагирования <...> Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение», — сказал сенатор.