Новая девальвация: власть ошибок не повторяет

В том, что касается нынешней девальвации рубля, надо отдать должное и Центральному банку, и финансовому блоку правительства — прошлых ошибок там не повторяют.

Ровно 8 лет назад, в декабре 2014 года, сокращение валютной выручки в сочетании с некоторыми другим факторами, связанными с бюджетными гарантиями для госкомпаний, спровоцировало натуральный обвал рубля — он подешевел едва ли не в два раза, народ вынес из магазинов дорожающие электронику и импортные вещи. ЦБ РФ не стал гасить панику валютными интервенциями, а спровоцировал спрос на рубли — рванул вверх ключевую ставку — с 10,5 до 17% годовых, банки подняли ставки по депозитам, и народ вместо магазинов понес деньги в банки, а потом и курс рубля пошел вверх, хотя к прежним значениям так и не вернулся.

Модель поведения людей вырисовалась совершенно очевидно: если у людей есть сбережения в долларах, то в ситуации девальвации рубля люди, пользуясь случаем, меняют лишние доллары на рубли и несут рубли в магазины в обмен на товары, пока продавцы не успели переписать ценники — в этом случае цена таких покупок, выраженная в долларах, оказывается ниже. Условно, доллар стоил 50 рублей, телевизор в магазине стоил 25 000 рублей, то есть 500 долларов. Но если доллар подорожал до 100 рублей, то мы можем успеть купить телевизор за те же 25 000 рублей, однако для такой покупки нам понадобится всего 250 долларов.

Люди выигрывают, но правительство недовольно, потому что продавцы начинают поднимать цены, а опросы фиксируют возмущение бюджетников — опять все подорожало. Поэтому сейчас, в 2022 году, понимая, как будут действовать частные владельцы валюты в случае обвала рубля, прежде чем переходить к установлению курса доллара в своих интересах, правительство сделало так, чтобы долларов у людей осталось на руках как можно меньше и на политику по установлению курса люди повлиять не могли бы. Власти ведь волнует не просто размер валютной выручки как таковой, а еще и в какое количество рублей эта выручка может превратиться.

Так же, условно, баррель нефти по 60 долларов при курсе 60 рублей за доллар — это 3 600 рублей, баррель нефти по 40 долларов при курсе 90 рублей за доллар — это те же 3 600 рублей. Правительству все равно, оно свои деньги получает в любом случае. А люди? Нет, людям не все равно. «Девалютизация», которой так гордятся власти, — это не тогда, когда ты можешь купить импортные вещи за рубли. «Девалютизация» — это когда у тебя нет валюты, чтобы купить импортные вещи по приемлемой цене, и ты покупаешь то, на что хватает рублей.

Но здесь правительство никого не обманывало — во всех релизах ЦБ РФ черным по белому написано: «структурная трансформация экономики» потребует от россиян «смены потребительских привычек». Просто к «смене потребительских привычек» власти будут мотивировать людей рублем — это самый сильный аргумент. Так что власти своих ошибок не повторяют, в отличие от людей.