Москва закончила свою мобилизацию, но продолжает чужую. История вахтовика, который выбрался из столицы с повесткой

История с вахтовиками, которых заперли в московском парке «Патриот» в Москве, продолжается так же экстравагантно, как и началась. Их обещали отпустить во вторник — и отпустили: с повестками, которую выписал московский военком, требуя, чтобы они явились в военкоматы в своих городах. В том числе в Петербурге.



«Фонтанка» рассказывала, что еще в пятницу, 14 октября, рано утром в хостел к иногородним вахтовикам, которые заняты на расширении Мякининского шоссе, приехала полиция. Рабочих избавили от паспортов и часть — 13 человек — увезли в военкомат Кунцево. По словам единственного петербуржца в этой группе Юрия, там начались уговоры по поводу подписания контракта на военную службу. Отмечается, что в разговорах принимали участие представители крупного госбанка. Не добившись ничего от ошеломленных вахтовиков, их опять же по неясному принципу разделили и шестерых отправили на автобусе в парк «Патриот». Вещи так и остались в хостеле.



«Фонтанка.ру»



Переночевав в относительно неплохих условиях, рабочие решили, что все-таки приезжали они в Москву не за этим. Позвонили в полицию насчет своего странного задержания, та приехала, взяла объяснения и исчезла.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Время шло, вахтовики скучали, выясняли, где их документы. Единого мнения не было.



«Фонтанка.ру»



Параллельно ждали родственников, которые ехали к ним на выручку. По словам Юрия, ему приходилось слышать, что за шум в СМИ мобилизованных отправят в штурмовые отряды.



«Фонтанка.ру»



На этом фоне пришло сообщение от мэра Москвы Сергея Собянина, что частичная мобилизация в столице окончена. Что это значило для шестерых запертых в «Патриоте», осталось загадкой: местный военком сообщил «Фонтанке», что не знает об их ситуации, а новостей не читает.



Приехали представители военной прокуратуры, тоже наводили справки об обстоятельствах задержания. Одновременно подоспели родные, которые и поговорили с неким подполковником из прокуратуры. «Он сказал, что документы должны вернуть и нас отпустить, — говорит Юрий. — Но это было днем [17 октября], а вечером опять полицию вызвали. Полиция брала объяснения с нас, с нашего сопровождающего, опять приехал военный прокурор, прямо в лицо сказал сопровождающему: почему не отданы документы?» В итоге паспорта вернули — пытались под расписку, но рабочие просто не стали их подписывать. Отпустить обещали во вторник.



Отпустили да не совсем. Утром 18 октября вахтовиков снова повезли в знакомый военкомат.



«Фонтанка.ру»



Там им выдали повестки. Подписаны они военным комиссаром Кунцевского района Цветовым, печать — военкомата Москвы, который, если верить Собянину, за день до этого свернул мероприятия по мобилизации. Впрочем, и зовет он не к себе: московский комиссариат приказывает вахтовикам явиться в военкоматы по их месту прописки, Юрию из Петербурга — в том числе.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Адвокат Александр Передрук отмечает, что четко в законе не прописано, может ли военкомат одного города выписывать повестки в военкомат другого:

— Но, если исходить из принципа рационализации деятельности органов госвласти, очевидно, что тот военный комиссариат, куда человек должен явиться, он и должен определять — нужен ему человек или не нужен. Выдадут 100 повесток людям из разных городов с требованием явиться по месту прописки — а в их городах об этом даже могут не знать. Московский военкомат вручает повестку с требованием явиться в Петербурге — ну это очевидный абсурд. Кому нужно будет — тот и вызовет.



«Фонтанка» задала вопросы человеку, который наиболее оперативно в свое время отреагировал на новости о мобилизации по-московски — с облавами у метро. А именно сенатору Андрею Клишасу. Редакцию интересует мнение главы комитета СФ по конституционному законодательству по вопросу: можно ли подобными средствами призывать на военную службу людей, приехавших на заработки в другой город, и куда они могут обращаться в таких случаях. Если ответ поступит, «Фонтанка» обязательно его опубликует.



Николай Кудин, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»