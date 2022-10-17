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    «Остаемся на пятые сутки»: вахтовиков, запертых в парке «Патриот» в Москве, обещали выпустить во вторник

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    Вахтовики, запертые в парке «Патриот» в Москве, останутся в центре «Авангард» до завтра. Об этом «Фонтанке» рассказал петербуржец Юрий Травкин 17 октября.

    — Вечером, в полшестого, приехала военная прокуратура, опросили нас и пошли разбираться в штаб. Когда в штабе закончили, на КПП они встретились с родственниками. Представители прокуратуры сказали им, что нам должны вернуть все документы и отпустить, и уехали. Родственники вызвали на КПП сопровождающего, хранящего при себе наши документы. Он пришел в сопровождении сотрудника военкомата и заявил, что забрать нас может либо военкомат, либо пусть военная прокуратура возвращается обратно и лично скажет представителю военкомата в парке «Патриот» вернуть документы и нас отпустить. Только что приехали полицейские, вернулся сотрудник прокуратуры и сообщил, что завтра нас должны выпустить. Поэтому мы остаемся на пятые сутки, — рассказал «Фонтанке» Юрий Травкин.

    В военкомате Кунцевского района Москвы «Фонтанке» сообщили, что судьбой вахтовиков не занимаются.

    — Если будете уточнять, они на сборном пункте. У нас их давно нет. Я без понятия. Это мобилизация, не призыв. Нам не говорят ничего, — сказал дежурный в Кунцевском военкомате.

    В минувшую пятницу жителя Петербурга Юрия Травкина и 12 его коллег, приехавших в Москву на вахту, задержали в хостеле. У них забрали документы, затем погрузили в автобус и доставили в военкомат Кунцевского района.

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