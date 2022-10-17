«Остаемся на пятые сутки»: вахтовиков, запертых в парке «Патриот» в Москве, обещали выпустить во вторник

Вахтовики, запертые в парке «Патриот» в Москве, останутся в центре «Авангард» до завтра. Об этом «Фонтанке» рассказал петербуржец Юрий Травкин 17 октября.



— Вечером, в полшестого, приехала военная прокуратура, опросили нас и пошли разбираться в штаб. Когда в штабе закончили, на КПП они встретились с родственниками. Представители прокуратуры сказали им, что нам должны вернуть все документы и отпустить, и уехали. Родственники вызвали на КПП сопровождающего, хранящего при себе наши документы. Он пришел в сопровождении сотрудника военкомата и заявил, что забрать нас может либо военкомат, либо пусть военная прокуратура возвращается обратно и лично скажет представителю военкомата в парке «Патриот» вернуть документы и нас отпустить. Только что приехали полицейские, вернулся сотрудник прокуратуры и сообщил, что завтра нас должны выпустить. Поэтому мы остаемся на пятые сутки, — рассказал «Фонтанке» Юрий Травкин.