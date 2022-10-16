Мобилизованные вахтовики третьи сутки заперты в парке «Патриот». К ним на помощь выехали родственники

Задержанные в хостеле и насильно отправленные в военкомат вахтовики продолжают находиться в неволе третьи сутки. Об этом «Фонтанке» сообщил житель Петербурга Юрий Травкин 16 октября.

«Сегодня в Москву приехали матери некоторых наших ребят. Они добились встречи с главным военкомом Кунцевского района Андреем Цветовым. Им заявили, что мы находимся в военкомате сейчас, на пятом этаже, у нас при себе все наши документы, с нами ведется беседа, но они, со своей стороны, не могут нас им показать и дать увидеться. На самом деле мы все так же находимся в «Авангарде» (в подмосковном парке «Патриот». — Прим. ред.), все документы у нашего сопровождающего. Мы провели уже вторую ночь здесь. Никакие вещи нам не привозили. Кормят нас здесь — в этом плане условия хорошие. Сотрудники предоставили нам полотенца, зарядки для телефонов нашли — вошли в положение. Никто из ответственных лиц с нами не встречался, мы как утром встали, так ничего и не происходит. Как мы знаем, родственники с полицией сейчас едут сюда», — написал он.