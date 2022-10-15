«Как скот, забрали и увезли». Петербуржца в Москве выдернули с коллегами с вахты и отправили в военкомат

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Жителя Петербурга Юрия Травкина, который приехал в Москву на вахту, задержали в хостеле, погрузили в автобус, доставили в военкомат Кунцевского района, отобрали документы и готовят к мобилизации. Вместе с Юрием увезли 12 его коллег — строителей и геодезистов из разных городов России.

Сейчас, 15 октября, Юрий и пятеро его товарищей находятся на территории парка «Патриот» в Москве — вторые сутки всё так же без документов и без малейшего понимания дальнейшей судьбы.



«Фонтанке» удалось дозвониться до Юрия.



— Мы сейчас находимся в парке «Патриот», до сих пор без документов, без вещей, вторые сутки, получается, нас пошли держать. Нас как увезли с военкомата насильно, не сказав куда, так вот и всё, собственно. К нам вчера пришли утром полицейские, подорвали с кроватей, увезли в военкомат. Документы забрали. Целый день нас, 12 человек, мурыжили там. Потом шестерых увезли в отдел полиции, оформили им «хулиганку».



— Они сопротивлялись или что?



— Нет, они в отказ шли, и их отправили в отдел. С ними сутки не было связи. Сейчас они уже на связи, их привезли обратно в военкомат. Говорят, приехала прокуратура туда — разносить весь военкомат. Людей вроде как вытаскивают оттуда.



— Вы в каком-то помещении или вас на улице держат?



— Нет, мы в парке «Патриот», это юнармия, тут корпуса. Тут условия хорошие и отношение хорошее. С нами сопровождающий приехал, у него вроде как наши документы. На наши требования отдать документы он молчит и куда-то уходит.



— То есть вам перемещаться не препятствуют, но и уйти без документов вы никуда не можете?



— Да, всё верно. Тут патрули, СОБР — охраняемая часть.



— Вам объясняют вашу дальнейшую судьбу?



— Да, сказали, будет собрание, нам повестки. Тут психологически давят: давайте подписывайте. Деньгами заманивали, сотрудники банка были в военкомате, мол, выплаты только в Москве такие, по всей стране таких нету, подписывайте, езжайте.



— В Петербурге на учете в военкомате стоите?



— Конечно. Мне не приходила никакая повестка, я не в розыске. Если придет повестка, я в тот же день из Москвы прилечу, подпишу и приду спокойно, по-человечески, по закону, а не так, что нас, как скот, забрали и увезли. Нам говорят — за то, что вы СМИ подключили, вы поедете в штурмовые отряды сразу, без подготовки. Вот такие запугивания идут. Опыта службы по контракту у меня нет, только срочная. По специальности в военном билете я инструктор по обучению вождения на гусеничной технике.

«Фонтанка.ру»

Как рассказал «Фонтанке» Юрий, он работает в компании ООО «РСК» с февраля, вместе с коллегами приехал в Москву на этой неделе, где нанявшая их компания возводит трассу. Строители поселились в хостеле на 3-й Мякининской улице. В пятницу в 7 утра к ним пришла полиция, всех выдернули из кроватей и потребовали садиться в автобус — для отправки в Кунцевский военкомат.

По дороге в военкомат всё, что происходит в автобусе, Юрий снимал на видео:



— Короче, везут нас на автобусе непонятно каком. Куда везут? … знает куда.

В этот момент на кадрах отчетливо слышится звук падающего тела, и Юрий комментирует:



— Вот в таких условиях и везут. Без документов, без всего. Там уже люди в обморок падают. По словам Юрия, о том, что с ним произошло, он рассказал родным, они уже написали обращения в военную прокуратуру. В компании, нанявшей Юрия и других строителей, по его словам, об инциденте уже знают и прилагают усилия их вызволить. Однако «Фонтанке» дозвониться в ООО «РСК» не удалось — в субботу в компании никто не ответил на звонок.



Не прокомментировали ситуацию и в Кунцевском военкомате.



— У меня нет таких полномочий, я сегодня сторож, — сказал «Фонтанке» сотрудник, ответивший на звонок. Военный комиссар Кунцевского военкомата Андрей Цветов на звонок «Фонтанки» по известному ей номеру тоже не ответил.

Александр Передрук, адвокат АП Санкт-Петербурга и проекта «Апология протеста» (признан в РФ НКО, выполняющей функции иностранного агента), советует в подобных ситуациях обжаловать действия должностных лиц в административном порядке, в том числе следует обращаться к главе комиссии по мобилизации РФ.



— Нет ни одного нормативно-правового акта, который бы позволял людей принудительно доставлять в военкоматы и на сборные пункты и удерживать их там против их воли. Таких полномочий нет и у органов государственной власти. Я полагаю, что такого рода действия являются незаконными. Процедура мобилизации четко определена законом: должны вручать повестку, человек является по повестке, после этого проходит медицинское освидетельствование. В случае если он годен и у него нет оснований для предоставления ему отсрочки, тогда его могут призвать, должно быть вынесено соответствующее решение комиссии по мобилизации. И должен это делать именно тот комиссариат, в котором человек стоит на воинском учете, поскольку его персональные данные и сведения, необходимые для принятия решения, находятся там.





Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»