«Я об этом ничего не знаю». Военком Москвы высказался о запертых в парке «Патриот» вахтовиках

Вахтовики, которых задержали в хостеле и принудительно отправили в военкомат, четвертые сутки сидят в неволе без документов. Об этом «Фонтанке» сообщил петербуржец Юрий Травкин 17 октября.
«Дела нормально, но до сих пор затишье. Мы так же, без документов, находимся в центре «Авангард» парка «Патриот». Пошли четвертые сутки», — рассказал Юрий.
Вахтовики несколько приободрились после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении в столице частичной мобилизациии, которое он сделал утром в понедельник, 17 октября. Но что это значит для них, непонятно — по словам Юрия, повесток и предписаний им не вручали.
Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов не смог ответить на вопрос: «Что будет с рабочими, которых удерживают без документов?» — «Я не могу вам ответить. Я об этом ничего не знаю, новости не читал», — объяснил он «Фонтанке».
Четыре дня назад жителя Петербурга Юрия Травкина, который приехал в Москву на вахту, задержали в хостеле. У него забрали документы, затем погрузили в автобус и доставили в военкомат Кунцевского района. Вместе с Юрием забрали и 12 коллег — строителей и геодезистов из разных городов России.