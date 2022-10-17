«Я об этом ничего не знаю». Военком Москвы высказался о запертых в парке «Патриот» вахтовиках

Вахтовики, которых задержали в хостеле и принудительно отправили в военкомат, четвертые сутки сидят в неволе без документов. Об этом «Фонтанке» сообщил петербуржец Юрий Травкин 17 октября.



«Дела нормально, но до сих пор затишье. Мы так же, без документов, находимся в центре «Авангард» парка «Патриот». Пошли четвертые сутки», — рассказал Юрий.

Вахтовики несколько приободрились после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении в столице частичной мобилизациии, которое он сделал утром в понедельник, 17 октября. Но что это значит для них, непонятно — по словам Юрия, повесток и предписаний им не вручали.

