Вахтовикам, запертым в парке «Патриот» в Москве, выдали повестки в военкомат

Строителям-вахтовикам, которых с 14 октября держали запертыми в парке «Патриот» в Москве, вручили повестки в военкомат. Об этом «Фонтанке» рассказал петербуржец Юрий Травкин 18 октября. Теперь они должны 21 октября прибыть в военкоматы по месту жительства.
«Утром нас опять разделили — четверых повезли в военкомат, одного в парке оставили. Родственникам сказали, что он якобы хочет пойти добровольцем, хотя он ничего такого не говорил и ничего не подписывал. Когда мы прибыли в военкомат, нас отвели в актовый зал и вручили повестки. Для работодателя написали справку, что с 14-го по 18-е мы провели в парке «Патриот», где проводились мероприятия по мобилизации. Сегодня мы все уезжаем домой, 21 октября должны явиться в военкомат по месту жительства. Явимся — куда же деваться. Хоть вышли, и то хорошо», — рассказал Травкин.
В минувшую пятницу жителя Петербурга Юрия Травкина и 12 его коллег, приехавших в Москву на вахту, задержали в хостеле. У них забрали документы, затем погрузили в автобус и доставили в военкомат Кунцевского района.