    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.76eur60.56

    Мобилизация

    Вахтовикам, запертым в парке «Патриот» в Москве, выдали повестки в военкомат

    19967

    Строителям-вахтовикам, которых с 14 октября держали запертыми в парке «Патриот» в Москве, вручили повестки в военкомат. Об этом «Фонтанке» рассказал петербуржец Юрий Травкин 18 октября. Теперь они должны 21 октября прибыть в военкоматы по месту жительства.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Утром нас опять разделили — четверых повезли в военкомат, одного в парке оставили. Родственникам сказали, что он якобы хочет пойти добровольцем, хотя он ничего такого не говорил и ничего не подписывал. Когда мы прибыли в военкомат, нас отвели в актовый зал и вручили повестки. Для работодателя написали справку, что с 14-го по 18-е мы провели в парке «Патриот», где проводились мероприятия по мобилизации. Сегодня мы все уезжаем домой, 21 октября должны явиться в военкомат по месту жительства. Явимся — куда же деваться. Хоть вышли, и то хорошо», — рассказал Травкин.

    В минувшую пятницу жителя Петербурга Юрия Травкина и 12 его коллег, приехавших в Москву на вахту, задержали в хостеле. У них забрали документы, затем погрузили в автобус и доставили в военкомат Кунцевского района.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ115
    ПЕЧАЛЬ4

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close