Вахтовикам, запертым в парке «Патриот» в Москве, выдали повестки в военкомат

«Утром нас опять разделили — четверых повезли в военкомат, одного в парке оставили. Родственникам сказали, что он якобы хочет пойти добровольцем, хотя он ничего такого не говорил и ничего не подписывал. Когда мы прибыли в военкомат, нас отвели в актовый зал и вручили повестки. Для работодателя написали справку, что с 14-го по 18-е мы провели в парке «Патриот», где проводились мероприятия по мобилизации. Сегодня мы все уезжаем домой, 21 октября должны явиться в военкомат по месту жительства. Явимся — куда же деваться. Хоть вышли, и то хорошо», — рассказал Травкин.

