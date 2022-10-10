В Манеже пройдёт выставка русского портрета XVIII–XIX веков

Авторы проекта предлагают проследить генезис русского портрета, а также по-новому взглянуть на нравы и традиции русской провинции.



Фото: пресс-служба Манежа Поделиться Поделиться





Проект «Зерцало» Манеж позиционирует как взгляд вглубь веков и внутрь страны, довольно дерзко употребляя термин «провинциальный портрет». Его можно наполнить как положительными, так и отрицательными коннотациями, как гончаровскую Обломовку. Как авторы проекта видят провинциальный портрет и в чем состоит та самая провинциальность — узнаем на выставке. Её Манеж готовил совместно с музеями Углича, Рыбинска, а также Третьяковской галереей. Научным консультантом стал заведующий отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Русского музея Григорий Голдовский.



Манеж традиционно работает над эффектностью проекта. Например, обещают, что в соответствии с названием зритель, оказавшись на выставке, сначала увидит своё отражение в зеркалах. Идея связана с принятием себя, взглядом «без прикрас и условностей», — возможно, это касается не только вашего отражения в зеркале, но и русской живописи в целом и портретов в частности. Зрители, критики, сами художники зачастую воспринимали (и воспринимают) русское и российское искусство как провинциальное. Будем надеяться, в Манеже нас ждёт некоторая ревизия взгляда.



Разговор о портретах в русской живописи традиционно начинают с середины XVII века — времени заката древнерусской культуры и появления светского искусства, а с ним и «парсун» (от слова «персона»), изображений человека с натуры. Развитие жанра «парсуны» прервали реформы Петра I и, по сути, прямой импорт европейских художественных идеалов (да и самих художников). В Европе к этому времени была совсем другая художественная жизнь, и скачок в неё для русского искусства оказался болезненным. Возможно, выставка в Манеже — попытка нащупать «нерв», ниточку, связывающую искусство России XVIII–XIX века с допетровской эпохой.



Фото: пресс-служба Манежа Фото: пресс-служба Манежа Фото: пресс-служба Манежа Фото: пресс-служба Манежа Фото: пресс-служба Манежа Фото: пресс-служба Манежа Поделиться Поделиться





На первом этаже экспозиция будет посвящена купечеству, в декоре обещают элементы, характерные для допетровской архитектуры. На втором этаже речь пойдёт про духовенство и знать. В начале XIX века в каждом зажиточном доме России велась «хроника семьи», а художник зачастую был ремесленником, который воплощал представления дворян и купцов о себе. Сегодня в таких портретах можно найти характеры, типажи, «правду жизни» и даже игривость. Поиск идентичности на границе XVII и XVIII веков — пожалуй, вполне актуальное занятие в России осенью-2022.



Выставка «Зерцало» пройдёт в Манеже с 15 октября по 4 декабря 2022 года. 0+

Анастасия Семенович

