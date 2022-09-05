200 миллионов «мертвым душам». По делу о мошенничестве задержаны экс-сотрудники Токсовской больницы

О задержании четверых фигурантов 5 сентября сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По версии следствия, главврач, главный бухгалтер и два его заместителя вместе с другими должностными лицами начисляли зарплату 14 фиктивным сотрудникам. С 2018 по 2022 год таким образом набралось больше 215 миллионов рублей.

В Ленобласти задержаны экс-сотрудники медучреждения во Всеволожском районе — их подозревают в крупном мошенничестве с «мертвыми душами». По данным 47news , речь идет о Токсовской межрайонной больнице.

По делу прошли обыски в квартирах и на дачах у самих подозреваемых и других причастных, а также у них на работе и в комитете здравоохранения Ленобласти. В числе изъятого были деньги — в рублях и иностранной валюте.



Отмечается, что задержаны бывший главврач медучреждения и еще трое бывших сотрудников, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.



Как пишет 47news, среди подозреваемых — бывший исполняющий обязанности главврача Токсовской межрайонной больницы Виктор Федотов. В комитете здравоохранения Ленобласти сообщили, что мошенническую схему в ходе внутренней финансовой проверки обнаружила администрация больницы и обратилась в правоохранительные органы.

