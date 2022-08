Видео года, песню лета и лучшую песню назвали на MTV Video Music Awards

Титул «Лучшей песни» получила композиция Билли Айлиш «Happier Than Ever» — центральная композиция с ее второго одноименного альбома 2021 года, который был записан в домашней студии в разгар эпидемии коронавируса.



Группой года стал южнокорейский бойз-бенд «BTS». Недавно «Фонтанка» писала, что музыканты объявили о перерыве в творчестве во время празднования 9-летия группы.



Победителями в номинации «Рок» стали «Red Hot Chili Peppers» с композицией «Black Summer». В номинации «Поп» главную премию получил Гарри Стайлз с композицией «As It Was», в «Хип-хопе» лучшей стала Ники Минаж с песней «Do We Have A Problem», лучшей «Альтернативой» признали Maneskin и их «I Wanna Be Your Slave», а песней лета — First Class Джека Харлоу.