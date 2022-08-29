Видео года, песню лета и лучшую песню назвали на MTV Video Music Awards

В США 28 августа объявили победителей премии MTV Video Music Awards.



Первое место в категории «Видео года» получил клип Тейлор Свифт. Это 15-минутный короткометражный фильм на песню «All Too Well». Главные роли в истории несчастливой любви исполнили известные актеры Сэди Синк («Очень странные дела») и Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»).



«Артистом года» стал 28-летний рэп-исполнитель из Пуэрто-Рико Bad Banny, в соревновании он обошел таких суперзвезд, как Дрейк и Эд Ширан. В 2021 году Bad Banny получил «Грэмми» за лучший альбом, и в том же году по версии Spotify он стал первым неанглоязычным артистом, который стал самым прослушиваемым музыкантом года.

