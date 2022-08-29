Видео года, песню лета и лучшую песню назвали на MTV Video Music Awards

В США 28 августа объявили победителей премии MTV Video Music Awards.
Первое место в категории «Видео года» получил клип Тейлор Свифт. Это 15-минутный короткометражный фильм на песню «All Too Well». Главные роли в истории несчастливой любви исполнили известные актеры Сэди Синк («Очень странные дела») и Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»).
«Артистом года» стал 28-летний рэп-исполнитель из Пуэрто-Рико Bad Banny, в соревновании он обошел таких суперзвезд, как Дрейк и Эд Ширан. В 2021 году Bad Banny получил «Грэмми» за лучший альбом, и в том же году по версии Spotify он стал первым неанглоязычным артистом, который стал самым прослушиваемым музыкантом года.
Титул «Лучшей песни» получила композиция Билли Айлиш «Happier Than Ever» — центральная композиция с ее второго одноименного альбома 2021 года, который был записан в домашней студии в разгар эпидемии коронавируса.
Группой года стал южнокорейский бойз-бенд «BTS». Недавно «Фонтанка» писала, что музыканты объявили о перерыве в творчестве во время празднования 9-летия группы.
Победителями в номинации «Рок» стали «Red Hot Chili Peppers» с композицией «Black Summer». В номинации «Поп» главную премию получил Гарри Стайлз с композицией «As It Was», в «Хип-хопе» лучшей стала Ники Минаж с песней «Do We Have A Problem», лучшей «Альтернативой» признали Maneskin и их «I Wanna Be Your Slave», а песней лета — First Class Джека Харлоу.
Полный список победителей опубликован на официальной странице конкурса.
MTV Video Music Awards — ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов, основанная телеканалом MTV в 1984 году.