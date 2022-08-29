    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, с-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Музыка

    Видео года, песню лета и лучшую песню назвали на MTV Video Music Awards

    2942
    обсудить

    В США 28 августа объявили победителей премии MTV Video Music Awards.

    Первое место в категории «Видео года» получил клип Тейлор Свифт. Это 15-минутный короткометражный фильм на песню «All Too Well». Главные роли в истории несчастливой любви исполнили известные актеры Сэди Синк («Очень странные дела») и Дилан О’Брайен («Волчонок», «Бегущий в лабиринте»).

    «Артистом года» стал 28-летний рэп-исполнитель из Пуэрто-Рико Bad Banny, в соревновании он обошел таких суперзвезд, как Дрейк и Эд Ширан. В 2021 году Bad Banny получил «Грэмми» за лучший альбом, и в том же году по версии Spotify он стал первым неанглоязычным артистом, который стал самым прослушиваемым музыкантом года.

    Титул «Лучшей песни» получила композиция Билли Айлиш «Happier Than Ever» — центральная композиция с ее второго одноименного альбома 2021 года, который был записан в домашней студии в разгар эпидемии коронавируса.

    Группой года стал южнокорейский бойз-бенд «BTS». Недавно «Фонтанка» писала, что музыканты объявили о перерыве в творчестве во время празднования 9-летия группы.

    Победителями в номинации «Рок» стали «Red Hot Chili Peppers» с композицией «Black Summer». В номинации «Поп» главную премию получил Гарри Стайлз с композицией «As It Was», в «Хип-хопе» лучшей стала Ники Минаж с песней «Do We Have A Problem», лучшей «Альтернативой» признали Maneskin и их «I Wanna Be Your Slave», а песней лета — First Class Джека Харлоу.

    Полный список победителей опубликован на официальной странице конкурса.

    MTV Video Music Awards — ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов, основанная телеканалом MTV в 1984 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close