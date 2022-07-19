Из дела Коваля пропали контракты. Экс-депутату вменяют взятку за информацию

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Прокурор Алексей Полторак попросил отправить бывшего депутата Петербурга на 14 лет в колонию строго режима.

В Выборгском районном суде Петербурга закончились судебные прения по делу о бюджетной поправке Романа Коваля. Как следует из обвинительного заключения, бывшего депутата просят осудить за то, что тот вносил поправку в бюджет города и голосовал за него, за что получал взятку от бизнесменов, которые затем выигрывали госконтракты. Защита депутата настаивает: вины в том, что экс-депутат вносил поправки в бюджет, нет.

Петербургского депутата Романа Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником Андреем Гришиным. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов. Якобы он обращался к Ковалю за содействием в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования в больницы, роддома и поликлиники. За это платил 20 процентов от суммы контракта. Следствие определило содеянное как взятка. Выплавленную за два года сумму обозначили в 16 млн рублей. В том числе сюда вошёл автомобиль Audi, который предприниматель якобы подарил депутату.

Коваль свою вину отрицал, так же как и его задержанный помощник Андрей Гришин. Спустя полгода оба неожиданно дали признательные показания. Коваль, впрочем, настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье мошенничество — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений. Помощник Коваля же не только дал показания на бывшего начальника (а после выяснилось, что ещё и близкого знакомого семьи), но и сообщил следствию о ещё одном эпизоде: о том, как Коваль пролоббировал заключение контракта на замену лифтов в роддоме для бизнесмена Антона Сидорова. В отношении бизнесмена также возбудили уголовное дело. Сам же Гришин смог оказаться под домашним арестом, а затем, после завершения суда, вышел на свободу: в марте этого года ему назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили три года работать на государственной службе.

Роман Коваль 12 июля на судебном заседании заявил, что его вынудили дать признательные показания: по его словам, адвокат Игорь Резонов убедил его, что в таком случае его отпустят из СИЗО под домашний арест. Отказавшись от признания депутат заявил, что получал деньги от Лихолетова, но лишь потому, что дал ему их в долг — предприниматель никак не мог расплатиться с субподрядчиками, и политик ему помог. Взятку Коваль не признавал. Прокурор же, напротив, счёл, что в ходе судебного следствия вина Коваля по частям 5-й и 6-й статьи 290 УК РФ полностью доказана. Гособвинитель Алексей Полторак попросил суд отправить депутата на 14 лет в колонию строгого режима, оштрафовать на 88 млн рублей, запретить 7 лет занимать госдолжности, а также конфисковать в пользу государства 2,9 млн рублей, 3 тысячи евро, 8 тысяч долларов США, квартиру, часы Vacheron Constantin стоимостью 2,9 млн рублей и автомобиль Audi Q6.

Формулировка в обвинительном заключении использована осторожная: оказывал содействие в выделении денежных средств за вознаграждение. Само обвинение почти полностью построено на показаниях бывшего помощника депутата Андрея Гришина. Полгода назад на заседании он описывал взаимоотношения с бывшим работодателем так: «Депутат Коваль сказал мне встретиться с ним [Лихолетовым] и озвучить условия. Это 20% от суммы контракта. Схема такая: медучреждение обращается с просьбой к депутату для тех или иных нужд, дальше — через поправку к бюджету — деньги выделяются медучреждению. Потом учреждение разыгрывает конкурс, где победителем становится компания». На вопрос, была ли уверенность у депутата и его помощника, что в конкурсе выиграет именно нужная фирма, Гришин говорил, что за эту часть Лихолетов отвечал сам: «Он [Лихолетов] сказал, что знает, как это сделать. Да и медучреждения знали, что им именно Коваль выделил деньги».

К слову, сам Лихолетов, на что обратила внимание в ходе прений защита экс-депутата, подтверждал, что часть средств была выделена не по поправке Коваля, а по предложениям депутатов Бориса Ивченко и Константина Чебыкина. Несмотря на это, бизнесмен всё равно платил помощнику Коваля. Кроме того, предприниматель в суде заявил, что Коваль не мог влиять на заключение госконтракта, и роль его заключалась лишь во внесении поправки к бюджету. Ни Ивченко, ни Чебыкин не вспомнили во время допросов, чтобы к ним обращался Коваль.



«Сам факт внесения предложений никоим образом не гарантировал, что субсидия будет согласована. А как депутат Коваль, используя свои полномочия, мог влиять на процедуру заключения контракта, проведённого в форме электронного аукциона, органами предварительного следствия не установлено», — заявил на прениях адвокат Алексей Егоров. Бизнесмен Лихолетов, по словам адвоката, был уверен, что, общаясь с Ковалем и его помощником, у его компании появятся определённые преимущества в том, что он раньше узнает о готовящемся контракте и подготовится к ним. При этом по закону информация о проведении конкурса и так обнародуется заранее, добавил адвокат. Сами же обстоятельства проведения электронных аукционов в уголовном деле никак не раскрыты, подчеркнул он. Апеллируя прокурору, Егоров заметил и другое: в ходе допросов на судебных заседаниях главврачи медучреждений заявили, что в конкурсные процедуры никто не вмешивался. Разве что сотрудница перинатального центра (роддом № 18) Юлия Дьячук на одном из заседаний рассказала, что Лихолетова ей рекомендовала для сотрудничества главврача, после этого она сама отправила предпринимателю техническое задание для аукциона и согласовала его. Коваль при этом в её показаниях никак не упоминался.

Судя по обвинительному заключению, озвученному на заседании, эти обстоятельства и роль в них медицинских сотрудников оказались полностью из дела исключены. То есть фактически бывшего депутата на данный момент обвиняют в том, что он вносил предложения для поправок в закон о бюджете и получал за это вознаграждение.