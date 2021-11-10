Как помощник депутата взятки от предпринимателя получал. Рассказ из суда

Экс-депутат ЗакС Петербурга Роман Коваль Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Выборгский районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать дело экс-депутата Законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля. И его самого, и его помощника задержали летом 2020-го года по делу о взятке. Сначала оба отказывались признавать утверждения следствия, что выступали лоббистами, и ссылались на возврат долга. Спустя полгода оба дали показания. Помощник Коваля Андрей Гришин признал вину и начал сотрудничать со следствием. На первом заседании по рассмотрению дела по существу он выступил в качестве свидетеля и рассказал, как получал деньги от бизнесмена, который потом поставлял медицинское оборудование в поликлиники и больницы города.



Роман Коваль и Андрей Гришин познакомились больше 20 лет назад. «Мы были знакомы с его сестрой Ярославой», — сказал Гришин, стоя за судебной трибуной. Ярослава Коваль, сидевшая в зале заседаний среди слушателей, едва заметно улыбнулась. До 2017 года Гришин и Коваль общались нерегулярно. Всё изменилось, когда первый уволился с поста директора Синявинской птицефабрики. Сидел без работы и как-то это в присутствие Коваля упомянул. Тогда депутат предложил устроиться к нему помощником.

Спустя несколько месяцев Гришина уже отправили на переговоры с владельцем компании «Рубин» на счёт поставок лифтового оборудования для роддома №10. «Это знакомый бывшего помощника Коваля Голубева по имени Антон Сидоров. Он уже участвовал в подобном конкурсе и знал специфику, поэтому его и выбрали. Коваль поручил мне контролировать происходящее и выяснить ситуацию по исполнению контракта», — пояснил Гришин. По его словам, он предложил бизнесмену дать ему взятку размером в 20%, но тот сказал, что это слишком много, после переговоров сошлись на 10% от общей суммы контракта. Замена лифтов в роддоме обошлась в 2018 году бюджету в 8,7 млн рублей. После исполнения контракта Гришин встретился с Сидоровым и получил 800 тысяч рублей, чтобы передать Ковалю, заявил он в суде (это же утверждает и обвинение).



В дальнейшем депутат и его помощник больше с Сидоровым не работали. В 2017 года они познакомились с Михаилом Лихолетовым, который к тому моменту уже был крупным поставщиком медицинского оборудования для больниц города. Встреча прошла в Законодательном собрании Петербурга. По утверждению Гришина, темой разговора были госконтракты. К тому моменту он уже понимал, о чем идёт речь: «Депутат Коваль сообщил мне, что может вносить поправки в законопроект о бюджете города для конкретных учреждений. Вознаграждения за это можно получать от поставщиков. Я об этом не знал, но понял, что это такая практика. У каждого депутата есть свой лимит поправки. У депутата Коваля сначала он был 50 млн, затем — 100 млн рублей».

Общение с Лихолетовым взял на себя Гришин. «Депутат Коваль сказал мне встретиться с ним и озвучить условия. Это — 20% от суммы контракта. Схема такая: медучреждение обращается с просьбой к депутату для тех или иных нужд, дальше — через поправку к бюджету — деньги выделяются медучреждению. Потом учреждение разыгрывает конкурс, где победителем становится компания». На вопрос, была ли уверенность у депутата и его помощника, что в конкурсе выиграет именно нужная фирма, Гришин отметил, что за эту часть Лихолетов отвечал сам:



«Он (Лихолетов) сказал, что знает, как это сделать. Да и медучреждения знали, что им именно Коваль выделил деньги».

Встречи Гришина и Лихолетова были регулярными, но предприниматель передавал ему деньги четырежды: 6 сентября 2019 года в приёмной Коваля — 4,07 млн, 23 декабря 2019-го года — в ресторане гостиницы «Лотте» — 2,9 млн рублей, 30 декабря 2019 года — 1,6 млн рублей. Четвертая встреча была уже в 2020-м году, на ней Гришина и задержали.

«Почему запомнили суммы?»- спросил Гришина прокурор. «Это необычные ситуации, вот я и запомнил, да и потом я их пересчитывал, чтобы передать Ковалю».



Экс-депутат ЗакС Петербурга Роман Коваль Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Гришин рассказывал без толики эмоций в голосе, будучи абсолютно спокойным. На вопрос, почему для него ситуация была неожиданной, ответил также безэмоционально: «Я не привык получать взятки». По словам Гришина, впрочем, за свой труд посредника он всё же брал вознаграждение: то 400, то 200 тысяч рублей.

Интересно и другое: Гришин сообщил, что в основном Коваль выделял по своей поправке деньги тем учреждениям, которые сотрудничали с Лихолетовым. Позже он поправился: были и те учреждения, с которыми депутат и его помощник работали на безвозмездной основе.



Участвовали в коррупционной схеме и ещё двое депутатов. Они, правда, как заявил представитель обвинения в суде, не знали ничего о взятках, которые получал Коваль. Это — единороссы Борис Ивченко и Константин Чебыкин. Зачем Ковалю понадобилось к ним обращаться и почему они согласились на его предложение, из опроса Гришина осталось непонятно. Тем не менее, по словам помощника Коваля, депутат встречался со своими коллегами и те сами вносили поправку от своего имени, на выделенные ими деньги проводились конкурсы, в которых побеждала компания Лихолетова. Поправку для предоставления средств в Госпиталь ветеранов войн, родильные дома №17, 18 вносил Борис Ивченко, а для Покровской — Константин Чебыкин.

Из общего логичного рассказа Гришина выбивался и эпизод с автомобилями. По его словам, в качестве взятки в какой-то момент Коваль попросил узнать у Лихолетова, может ли он купить ему автомобиль «Ауди». Но помощник лишь ограничился тем, что передал эту просьбу, а затем нашёл контакт дилерского центра. По версии обвинения, автомобиль был приобретён Лихолетовым в лизинг. Обронил Гришин пару слов и ещё об одном автомобиле — «Мерседес». Он лишь сказал, что не знает ничего о его покупке. По данным «Фонтанки», в уголовном деле ничего об этом автомобиле нет, так как именно он, как удалось доказать защите депутата, действительно был куплен в счёт долга, о чём у парламентария была расписка.



Сам же Коваль на заседании от показаний отказался — он намерен высказать свою позицию после того, как обвинение предъявит свою. В конце 2020-го года Коваль согласился с событиями, которые описаны в уголовном деле, однако попросил следствие переквалифицировать дело с 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на 159 УК РФ (мошенничество), но на это следователи не пошли.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»