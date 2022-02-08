В суде по делу о «депутатской поправке» парламентария Коваля сотрудница роддома рассказала, зачем отправляла бизнесмену ТЗ перед аукционом

В Выборгском районном суде Петербурга состоялось очередное слушание по делу депутата Романа Коваля. Его судят по делу о депутатской поправке: следствие считает, что как депутат он пролоббировал выделение бюджетных средств больницам и за вознаграждение способствовал победе конкретных предпринимателей на аукционах в этих медучреждениях.

На заседании 8 февраля в суде допросили главврача Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача перинатального центра (роддом №18) Галину Гриненко, а также сотрудницу контрактного отдела этого центра Юлию Дьячук.



Как передает корреспондент «Фонтанки», Гриненко суду сообщила, что предпринимателя Михаила Лихолетова (при получении от него денег как раз и был задержан помощник Коваля — прим.ред.) знает несколько лет: впервые они познакомились на концерте для врачей в Капелле, где он играл на фортепьяно. Через несколько лет они встретились в её кабинете в роддоме: туда его привёл депутат Роман Коваль и представил как поставщика медицинского оборудования.

«К нам много приходит поставщиков, я сказала, что если он хочет с нами работать, нужно идти в контрактную службу», — отметила Гриненко.

Её подчинённая Юлия Дьячук, работающая в контрактной службе, в суде рассказала, что главврач к ней часто приводит познакомиться предпринимателей и между ними даже уже обговорены условные обозначения: как реагировать, если пришёл адекватный предприниматель, а как — если «торговец живой водой». В тот раз, вспомнила она, главврач привела ей предпринимателя, который представился Михаилом, и велела обменяться с ним контактами. По словам Дьячук, в декабре 2019 года она сама позвонила ему и «попросила посодействовать с техническим заданием». Лихолетов связал её со своей сотрудницей Александрой. «Она посмотрела техническое задание и сказала, что оно соответствует. Меня интересовали характеристики, которые касались комплектующих оборудования — это шнуры и переходники». Александра же, со слов сотрудницы роддома, прислала ей коммерческие предложения от нескольких фирм для покупки перинатального оборудования. В следующий раз Дьячук встретила Александру уже когда та, действуя от фирмы, которая победила в конкурсе, предоставляла в роддом банковские гарантии.



Главу Покровской больницы в суде допросили о механизме работы выделения средств по депутатским поправкам. Она сообщила, что с 2007 года пишет парламентариям с просьбой посодействовать в выделении денежных средств из бюджета. Обычно она обращалась к единороссам Вячеславу Макарову, Анастасии Мельниковой и Константину Чебыкину. Также Бахолдину спросили о выделенной Чебыкиным поправке на покупку моечно-дезинфицирующего репроцессора, о которой Бахолдина попросила депутата в конце 2018 года. По её словам, закупка была произведена через проведение аукциона. Главврач заверила, что она не занималась оформлением документов и на результаты конкурса повлиять не могла.

Экс-депутата Законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля судят по делу о депутатской поправке. Заявление на него написал предприниматель Михаил Лихолетов, который якобы платил Ковалю за лоббирование выделения средств медицинским учреждениям города из бюджета. Компании Лихолетова выигрывали конкурсы на поставку медоборудования в эти больницы и поликлиники, 20% от контрактов он, по словам предпринимателя, отдавал депутату через его помощника Андрея Гришина. В конце 2020-го года помощник Коваля пошёл на сделку и рассказал об ещё одном эпизоде, он касался аналогичного взаимодействия с предпринимателем Антоном Сидоровым, владельцем компании «Рубин».

