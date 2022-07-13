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    25 июля — круглый стол «Сложности импортозамещения: повлияют ли санкции на проведение ЭКО»

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    Проведение высокотехнологичных медицинских процедур, в том числе в сфере репродукции, требует использования как оборудования, так и различных препаратов, расходных материалов — все они, как правило, импортные. Но хотя медицинские препараты официально под санкции не попали, но трудности с логистикой затрудняют доставку в Россию даже разрешенных товаров. О том, повлияет ли это на проведение процедур ЭКО — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какие основные инструменты, препараты, расходные материалы используются при ВРТ? Есть ли сейчас дефицит каких-либо из них? С чем он связан?

    — Влияет ли это как-то на проведение процедур ЭКО? Увеличивается ли время ожидания процедуры? Есть ли разница между процедурами, выполняемыми за счет ОМС и за свой счет?

    — Существуют ли российские аналоги инструментов, препаратов, расходных материалов? Насколько активно они используются на практике? Каково их качество?

    — Как вы видите дальнейшее развитие ВРТ в России? Как сегодняшняя ситуация может сказаться на этом направлении медицины?

    К участию приглашаются представители клиник ВРТ, представители фармкомпаний, продавцы оборудования.

    Круглый стол состоится 25 июля 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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