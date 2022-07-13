25 июля — круглый стол «Сложности импортозамещения: повлияют ли санкции на проведение ЭКО»

Проведение высокотехнологичных медицинских процедур, в том числе в сфере репродукции, требует использования как оборудования, так и различных препаратов, расходных материалов — все они, как правило, импортные. Но хотя медицинские препараты официально под санкции не попали, но трудности с логистикой затрудняют доставку в Россию даже разрешенных товаров. О том, повлияет ли это на проведение процедур ЭКО — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



— Какие основные инструменты, препараты, расходные материалы используются при ВРТ? Есть ли сейчас дефицит каких-либо из них? С чем он связан?



— Влияет ли это как-то на проведение процедур ЭКО? Увеличивается ли время ожидания процедуры? Есть ли разница между процедурами, выполняемыми за счет ОМС и за свой счет?



— Существуют ли российские аналоги инструментов, препаратов, расходных материалов? Насколько активно они используются на практике? Каково их качество?



— Как вы видите дальнейшее развитие ВРТ в России? Как сегодняшняя ситуация может сказаться на этом направлении медицины?

