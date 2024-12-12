С 2020 года число молодых покупателей квартир в новостройках удвоилось

Доля покупателей первичного жилья в Петербурге в возрасте до 30 лет выросла с 9% в 2020 году до 20% в 2024 году. По данным «Петербургской Недвижимости», доля покупателей в возрасте от 30 до 40 лет за это время увеличилась с 33% до 39%.

Средний возраст покупателей квартир-студий в массмаркете, по данным аналитиков, составил 40 лет, «однушки» больше всего покупают 39-летние, среди покупателей «двушек» в основном 37-летние, в средний возраст покупателей трехкомнатных квартир — 38 лет.

При этом доля региональных покупателей студий достигает 45%, «однушек» — 47%, а вот в более крупных лотах их уже меньше — 37% покупателей «однушек» и только 24% покупателей «трешек» — из регионов.

При этом аналитики подсчитали, что средний размер кредита, взятого на студию, составил 4,1 млн руб., на «однушки» в среднем берут 5,7 млн, на двухкомнатные квартиры — 9,1 млн, а на трехкомнатные — 12,1 млн.