В такси появится виртуальная очередь для пассажиров

Функцию решили добавить по просьбам пассажиров Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







Пассажирам такси покажут, сколько человек перед ними уже ожидают подачу машины. Такая опция будет доступна во время повышенного спроса в приложении «Яндекс Go».

Новую механику назначения заказов будут использовать в моменты пиковой нагрузки. Например, после окончания концертов, фестивалей или спортивных матчей.

— После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше, — проанонсировали в мини-сериале «Яндекса YaC 2024».