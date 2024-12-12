В такси появится виртуальная очередь для пассажиров

Пассажирам такси покажут, сколько человек перед ними уже ожидают подачу машины. Такая опция будет доступна во время повышенного спроса в приложении «Яндекс Go».
Новую механику назначения заказов будут использовать в моменты пиковой нагрузки. Например, после окончания концертов, фестивалей или спортивных матчей.
— После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше, — проанонсировали в мини-сериале «Яндекса YaC 2024».
Виртуальная очередь появится в тарифе «Эконом». Функцию решили добавить по просьбам пассажиров. С ее помощью они смогут оценить обстановку и понять, стоит ли ждать такси, выбрать другой тариф или лучше воспользоваться иным видом транспорта.