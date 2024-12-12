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Строительство В Петербурге и области за год купили 56 земельных участков под жилое строительство на 124 млрд рублей

В Петербурге и области за год купили 56 земельных участков под жилое строительство на 124 млрд рублей

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За 2024 год в землю под жилое строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской вложили 124 млрд рублей. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», это на 18% ниже объема инвестиций за 2023 год.

Всего регионе за год совершили 56 сделок с земельными участками под жилой девелопмент и апартаменты. Количество сделок сократилось на 11%, а если брать суммарную площадь купленных участков, то она увеличилась на 57% и достигла 997 га против 637 га в 2023 году.

— В этом году на приобретенных участках потенциально могут построить порядка 5,7 млн кв. м жилья, — отметила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group) Ольга Трошева. — В прошлом году это было 4,9 млн кв. м. Небольшое сокращение связано с существенным увеличением средней площади участка в сделке — в 2023 году на участки площадью до 5 га приходилось до 75% в объеме сделок, а в 2024 году таких участков стало меньше на 14 п. п. , зато увеличилась доля лотов площадью 5-10 га.

Самые крупные сделки совершались в Ленобласти — во Всеволожском и Ломоносовском районах, а в Петербурге 39% инвестиций пришлось на Василеостровский район и 25% — на Московский.

Хоть доля пригорода и области в общем объеме инвестиций выросла на 27 п. п. до составила 37%, но тем не менее 63% сделок в денежном выражении все же приходится на участки в черте города.

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