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Строительство В Невском районе ввели новый детский садик на 295 детей

В Невском районе ввели новый детский садик на 295 детей

463
1 комментарий

Предоставлено Группой ЦДС

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 295 мест на улице Невзоровой в Невском районе. Как сообщают в Группе ЦДС, садик сможет принять 15 групп детей в возрасте от двух до семи лет.

Помимо групповых ячеек в здании садика в ЖК ЦДС «Елизаровский» есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков и подготовки к школе, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки.

А на прилегающей территории садика оборудовали игровые площадки для детей разного возраста, а еще площадку для спорта, яму для прыжков и беговые дорожки.

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Комментарии
1
Klaustrofobik
1 час
Садик на 300 детей, но рядом новые дома на 10.000 человек. Занимательная математика.
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