В Невском районе ввели новый детский садик на 295 детей

Предоставлено Группой ЦДС







Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 295 мест на улице Невзоровой в Невском районе. Как сообщают в Группе ЦДС, садик сможет принять 15 групп детей в возрасте от двух до семи лет.

Помимо групповых ячеек в здании садика в ЖК ЦДС «Елизаровский» есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков и подготовки к школе, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки.