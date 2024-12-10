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Происшествия Житель Петербурга погиб, украшая дома новогоднюю елку

Житель Петербурга погиб, украшая дома новогоднюю елку

26 948
49 комментариев

Житель Петербурга скончался, получив смертельную травму во время украшения новогодней елки у себя дома. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.

Пострадавший был доставлен в Александровскую больницу накануне вечером с улицы Коллонтай. У 51-летнего пациента диагностировали травмы головы. Спасти мужчину не удалось, смерть наступила спустя 50 минут после того, как его привезла скорая.

Жена погибшего рассказала полиции, что ее муж украшал новогоднюю елку, упал и ударился головой о батарею центрального отопления.

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Комментарии
49
Koma2024
2 часа
Очень грустно.
280241717
2 часа
соболезную, никто не знает, где упадёт.
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