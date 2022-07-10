Telegram-канал Володина стал полем битвы сторонников и противников «нетрадиционных» ценностей. Последние отвоевали более трети голосов

Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина стал полем интернет-битвы представителей сообщества ЛГБТК+, феминисток и адептов «Мужского государства». Ему стоило всего лишь спросить 400 с лишним тысяч своих подписчиков, стоит ли вводить в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.



Такое предложение председатель нижней палаты парламента высказал в Telegram 8 июля, приурочив свой пост ко Дню семьи, любви и верности, который в этому году впервые отмечается официально. По словам Володина, после того как Россия вышла из Совета Европы, требования узаконить в стране однополые браки «ушли в прошлое».



«Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — подчеркнул он. В воскресенье в 9 утра в канале спикера появился опрос: «Считаете ли Вы необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей?» Участникам были предложены следующие варианты ответа: «да», «нет», «все равно».

За первые два часа проголосовали около 55 900 пользователей. Значительный перевес был на стороне противников нетрадиционных ценностей, которым принадлежали 90% голосов. Судя по комментариям, не все понимали, что конкретно подразумевалось под нетрадиционным, но большинство интуитивно догадывались. Против запрета было около 7% проголосовавших. Равнодушных опрос практически не оставил — «все равно» выбрали лишь 3%.

Через несколько часов ситуация заметно изменилась. Как минимум два крупных телеграм-канала призвали подписчиков «поломать статистику». Это канал блогера Андрея Петрова, где около 270 тыс. подписчиков, и канал «Крысиное королевство», на который подписаны 480 тыс. юзеров. Позже скриншот опроса опубликовала в своем канале «Женская власть» феминистка Залина Маршенкулова. «Ну что, красивая, поехали кукухой», — написала она и прикрепила ссылку. К пяти часам против запрета были уже 39% проголосовавших, за — 54%, равнодушны — 7%. Всего к тому моменту в опросе приняли участие около 490 тыс. респондентов.

Позже Петров опубликовал у себя скриншоты постов из закрытого канала «Поздняков 3.0», который предположительно принадлежит основателю признанного в России экстремистским движения «Мужское государство»* Владиславу Позднякову. В одном из постов говорится о накрутке голосов. «Этот опрос крайне важен!» — подчеркнул его автор. Была ли здесь замешана накрутка или нет, но количество противников запрета нетрадиционных ценностей сначала упало с 39 до 35%, а потом снова опустилось к 34. По данным на 19:41, запрет поддержали 60%, против высказались 34%. Остальные 6% сообщили, что им все равно.