Оспа обезьян заражает людей по всему миру: это новый «коронавирус»?

Оспа обезьян окружила Россию — заражения фиксируют в разных частях света, первый пациент на этой неделе появился и в соседней Финляндии. Суммарно пока заболевших не так много, но все помнят, как начинался коронавирус.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Летальность при оспе обезьян может достигать 11%. Это значительно выше, чем при коронавирусе. Специфической вакцины от неё нет. Но ученые и медики осторожны в оценках перспектив новой эпидемии.

Насколько всё серьезно с оспой обезьян?

Случаи заражения редкой оспой обезьян неожиданно появились в крупнейших странах мира — Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции и даже в соседней Финляндии. Но если в последней заболевший, на момент написания материала, всего один, то в Испании заражений уже 30, в Португалии и Великобритании — больше 20. Более 1,2 тысячи случаев подозрения на оспу обезьян, из которых почти 60 летальные, зафиксированы в ДР Конго с начала 2022 года.



Главы Минздравов «Большой Семерки» собрались обсудить ситуацию со вспышкой оспы обезьян. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения происходящего, сообщает газета Telegraph со ссылкой на собственную информацию.

Источник заражения и механизм новой вспышки пока неизвествен.

Что с оспой обезьян в России?

Случаев оспы обезьян в России не выявлено, для предотвращения завоза инфекции на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Для этого центр «Вектор» уже создал автономную тест-систему и успешно провел её лабораторные испытания.



«Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Что такое оспа обезьян и каковы симптомы?

Натуральная оспа, известная со времен Гиппократа и Галена, которая свирепствовала и в Старом и Новом Свете, была побеждена больше сорока лет назад.

Оспа обезьян — это менее тяжелое вирусное заболевание, со схожими симптомами, говорится на сайте Роспотребнадзора. Её летальность в «Векторе» оценивают в 1 — 11%, по другим источника — 3 — 6%. Тогда как натуральная оспа обладала летальность до 40 %, а в некоторых эпидемиях и до 90%. Протекает «обезьянья» версия гораздо легче.



Основные клинические симптомы: сильная головная боль, подъем температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, и самый известный — кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания. Чаще всего они появляются на лице, ладонях и ступнях. Внешне это может напоминать ветряную оспу, известную как «ветрянка».



Заболевание передается от животных к человеку, и от человека к человеку, после прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Инкубационный период — от 5 до 21 дня.



Как избежать заражения оспой обезьян?

В центре «Вектор» дали несколько советов:

Во-первых, избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и больными или мертвыми животными.

Во-вторых, употреблять в пищу тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

Помнить, что первичное заражение происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животным.

Есть ли вакцина от оспы обезьян?



Лечение оспы обезьян симптоматическое, часто симптомы исчезают сами собой через две-три недели. Специфические вакцины не разработаны, но наличие вакцинации от натуральной оспы в прошлом может способствовать менее тяжелому течению заболевания, считают специалисты.

«Эффективность вакцинации против натуральной оспы для профилактики оспы обезьян в прошлом достигала 85%, однако после полной ликвидации натуральной оспы во всем мире эта вакцина более недоступна для основной части населения», — говорится на сайте ВОЗ. В Советском союзе вакцинация от оспы велась до 1979 года. В России пока прививают только медиков.



Ждать ли новой эпидемии из-за оспы обезьян?

Эксперты считают, что пока нет.



«Человек заболеть может, даже умереть, но это маловероятно. Дело в том, что именно оспа обезьян передаётся при тесном контакте. Это не натуральная оспа, которая передаётся воздушным путём. Плюс так как основной источник — это Европа, а у нас сильно снижено движение из Европы, можно сделать вывод, что к нам вообще не попадёт», — заявил врач-эпидемиолог Виктор Ларичев в интервью «Подъему».

«Другое дело, что у нас сейчас не осталось людей, которые иммунны к любой оспе, потому что мы давно кончили эти прививки. На крайний случай, я знаю, что у нас есть мобрезерв, и там есть запас вакцин против натуральной оспы. И если вдруг что-то такое случится, то можно ее использовать. Но на самом деле не думаю, что у нас что-то серьезное произойдет», — заявил РБК руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

В «Векторе» риск завоза оспы обезьян в Россию так же оценивают как крайне низкий.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

