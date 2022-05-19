Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за случаев оспы обезьян в Европе и США. В России заболевших пока нет

Случаев оспы обезьян в России пока не выявлено, для предотвращения завоза инфекции на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Об этом 19 мая сообщили в Роспотребнадзоре.
На данный момент известно о случаях заражения оспой обезьян в Великобритании, Португалии, Испании, США и Швеции. РПН оценивает как низкий риск завоза инфекции в РФ, однако центр «Вектор» уже создал автономную тест-систему и успешно провел её лабораторные испытания.
«Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — заявили в ведомстве.
Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное (передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.