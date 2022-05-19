    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-в

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.56eur66.61
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за случаев оспы обезьян в Европе и США. В России заболевших пока нет

    1656
    7 комментариев

    Случаев оспы обезьян в России пока не выявлено, для предотвращения завоза инфекции на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Об этом 19 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

    На данный момент известно о случаях заражения оспой обезьян в Великобритании, Португалии, Испании, США и Швеции. РПН оценивает как низкий риск завоза инфекции в РФ, однако центр «Вектор» уже создал автономную тест-систему и успешно провел её лабораторные испытания.

    «Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — заявили в ведомстве.

    Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное (передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Денеб
    Гамалею - приготовиться!
    Zet
    Бедные обезьяны... нелегко им в Швеции зимой...
    VKuser49193372
    Все обезьяны теперь поедут к нам
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close