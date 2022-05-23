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    Роспотребнадзор объяснил, как не заболеть обезьяньей оспой

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    5 комментариев

    Случаев оспы обезьян в России не выявлено, границы под усиленным контролем. Не заболеть помогут простые правила, объяснили в Роспотребнадзоре.

    Как сообщили в ведомстве 23 мая, чтобы не заболеть оспой обезьян, россиянам при путешествиях в страны, где она распространена, необходимо избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Во время пребывания в этих странах также рекомендуется употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

    «При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека», — объяснили в Роспотребнадзоре.

    При этом вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается ведомством как низкая из-за ограничения авиасообщения. А пройденная вакцинация от натуральной оспы, которая шла до 1980 года, снижает риски тяжелого течения за счет хорошего перекрестного иммунитета. В стране «имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян».

    О том, как оспа обезьян начала заражать людей по всему миру и станет ли она новым «коронавирусом», читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (5)

    Люба пытная)
    Не прелюбодействуй с обезьянками, даже если очень красивые ))))
    265055770
    Не летать в Африку, избегать тесного контакта с обезьянами и, на всякий случай (барабанная дробь) носить маску!
    Zet
    Чтобы уберечься, не думай про белых обезьян!
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