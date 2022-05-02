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    Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку, в поселке Назия

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    Девочка, высматривавшая в окно мать, ушедшую в магазин, упала с пятого этажа в Кировском районе области.

    Скорую вызвали накануне около половины десятого вечера на Школьный проспект к дому 18 в поселке Назия, стало известно «Фонтанке» 2 мая. На газоне у дома нашли травмированную при падении шестилетнюю девочку. Малышку госпитализировали в больницу Шлиссельбурга в тяжелом состоянии.

    В момент падения ребенок был дома один — её мама вышла ненадолго в магазин. Девочка высматривала её в окно и облокотилась на москитную сетку.

    Проводится проверка.

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