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    Воскресенье закончилось для двух детей в Петербурге в больнице. Одного сбила «ватрушка», второй въехал на ней в дерево

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    Зимние забавы закончились для двух мальчиков в Петербурге в больнице.

    В детскую больницу № 17 накануне около четырех дня привезли шестилетнего мальчика с горки на Пейзажной улице, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. По предварительной информации, ребенка сбила с ног «ватрушка», которую бросил подросток. В больнице зафиксировали у пострадавшего перелом ноги.

    А около половины седьмого вечера за медицинской помощью в Кронштадте обратился другой шестилетний ребенок. Он катался на «ватрушке» в Летнем саду и врезался в дерево. Пострадавший получил травму головы.

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