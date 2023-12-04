Воскресенье закончилось для двух детей в Петербурге в больнице. Одного сбила «ватрушка», второй въехал на ней в дерево

Зимние забавы закончились для двух мальчиков в Петербурге в больнице.



В детскую больницу № 17 накануне около четырех дня привезли шестилетнего мальчика с горки на Пейзажной улице, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. По предварительной информации, ребенка сбила с ног «ватрушка», которую бросил подросток. В больнице зафиксировали у пострадавшего перелом ноги.

А около половины седьмого вечера за медицинской помощью в Кронштадте обратился другой шестилетний ребенок. Он катался на «ватрушке» в Летнем саду и врезался в дерево. Пострадавший получил травму головы.