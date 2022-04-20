Экс-депутат Марков: Gmail заблокировал почту Госдумы без возможности восстановления данных

Рабочая почта Государственной думы России оказалась заблокирована, об этом 20 апреля в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы V созыва и политолог Сергей Марков.
«Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. без возможности восстановления данных. Будьте осторожны, сохраняйте личную информацию на других ресурсах. Коллеги, кому нужен мой новый email, напишите лично, я поделюсь им», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Комментаторы не упустили возможности поиронизировать на тему использования Госдумой американского почтового сервиса.
Десять дней назад видеохостинг YouTube заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ». Сразу после этого Роскомнадзор потребовал от Google немедленно восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранных вмешательств Василий Пискарев заявил, что его коллеги изучат оставшиеся способы заработка Google и найдут способ их ограничить.