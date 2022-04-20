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    Экс-депутат Марков: Gmail заблокировал почту Госдумы без возможности восстановления данных

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    7 комментариев

    Рабочая почта Государственной думы России оказалась заблокирована, об этом 20 апреля в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы V созыва и политолог Сергей Марков.

    «Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. без возможности восстановления данных. Будьте осторожны, сохраняйте личную информацию на других ресурсах. Коллеги, кому нужен мой новый email, напишите лично, я поделюсь им», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

    Комментаторы не упустили возможности поиронизировать на тему использования Госдумой американского почтового сервиса.

    Десять дней назад видеохостинг YouTube заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ». Сразу после этого Роскомнадзор потребовал от Google немедленно восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранных вмешательств Василий Пискарев заявил, что его коллеги изучат оставшиеся способы заработка Google и найдут способ их ограничить.

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Нет, ФЪ не при чём, есть другие публикации со скрином исходного поста. Может аккаунт М. ломанули. Может фейк, фиг его знает.

    Но если не фейк - то А-А-А-А 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Alex000
    Остаётся конечно подозрение, что новость - фейк, а ФЪ ломанули...
    мухомор
    и эти люди блокируют нами интренеты.
    мда
    почтовые адреса всех депутатов находятся в домене duma.gov.ru
    а заблокированный ящик депутата Маркова duma.gov @ gmail.com
    скорее похож на фишинговый, чем на что-то официальное.
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