    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -2

    7 м/с, ю-з

    745мм

    84%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    YouTube заблокировал канал Госдумы

    8
    Печать

    Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ». Об этом сообщается на сайте телеканала 9 апреля.

    «На своем канале «Дума ТВ» делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами», — говорится в публикации.

    В этом же сообщении сказано, что на ютуб-канал Госдумы было подписано 145 тыс. пользователей. Как заявила редакция канала, она «была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки».

    По версии YouTube, канал заблокировали за нарушение условий использования площадки.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Slava_Rossii
    Видимо такой чуши понаписали, что даже ютюбу стыдно стало.
    Софья Рафаиловна
    Ну сейчас начнется шантаж - верните взад, а то закроем... и ведь вернут
    Grend
    Вот вам американская демократия
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний