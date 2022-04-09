YouTube заблокировал канал Госдумы

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ». Об этом сообщается на сайте телеканала 9 апреля.
«На своем канале «Дума ТВ» делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами», — говорится в публикации.
В этом же сообщении сказано, что на ютуб-канал Госдумы было подписано 145 тыс. пользователей. Как заявила редакция канала, она «была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки».
По версии YouTube, канал заблокировали за нарушение условий использования площадки.