«Поддержки МЧС» оказалось недостаточно. Суд в Петербурге запретил несколько сайтов с экскурсиями по крышам из-за опасного контента

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 29 марта, на веб-ресурсах нашли контент, который способен сформировать у молодежи положительное мнение о руфинге — опасном увлечении, которое подразумевает под собой посещение кровель различных зданий и строений.
«Такая информация способствует подражанию и повторению предлагаемых действий, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, формирует у несовершеннолетних легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью и жизни и здоровью окружающих лиц», — объяснили в пресс-службе.
Любопытно, что начальную страницу одного из сайтов украшает городской герб с надписью «Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга», на другом говорится о поддержке со стороны местного правительства, надзорных органов и МЧС.
«This is a beautiful way to see the roofs of Saint Petersburg. And it’s very safe» («Это красивый способ увидеть крыши Петербурга. И это очень безопасно». — Прим. ред.), — делятся впечатлениями интуристы в размещенной там же видеозаписи.
Несмотря на «прорезиненные покрытия на крыше» и внимательность к погодным условиям, о которой заявляют компании, Октябрьский райсуд признал информацию на трех сайтах в интернете запрещенной к распространению.