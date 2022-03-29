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«Поддержки МЧС» оказалось недостаточно. Суд в Петербурге запретил несколько сайтов с экскурсиями по крышам из-за опасного контента

Суд в Петербурге запретил несколько сайтов с предложениями об экскурсиях по городским крышам. Не помогли ни уверения в безопасности маршрутов, ни «поддержка МЧС», о которой уверенно заявляют стартовые страницы.

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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 29 марта, на веб-ресурсах нашли контент, который способен сформировать у молодежи положительное мнение о руфинге — опасном увлечении, которое подразумевает под собой посещение кровель различных зданий и строений.

«Такая информация способствует подражанию и повторению предлагаемых действий, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, формирует у несовершеннолетних легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью и жизни и здоровью окружающих лиц», — объяснили в пресс-службе.

Любопытно, что начальную страницу одного из сайтов украшает городской герб с надписью «Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга», на другом говорится о поддержке со стороны местного правительства, надзорных органов и МЧС.

«This is a beautiful way to see the roofs of Saint Petersburg. And it’s very safe» («Это красивый способ увидеть крыши Петербурга. И это очень безопасно». — Прим. ред.), — делятся впечатлениями интуристы в размещенной там же видеозаписи.

Несмотря на «прорезиненные покрытия на крыше» и внимательность к погодным условиям, о которой заявляют компании, Октябрьский райсуд признал информацию на трех сайтах в интернете запрещенной к распространению.

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
Да это они на автомате, "запретить и не пущать", информация никакого значения не имеет.
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