«Поддержки МЧС» оказалось недостаточно. Суд в Петербурге запретил несколько сайтов с экскурсиями по крышам из-за опасного контента

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 29 марта, на веб-ресурсах нашли контент, который способен сформировать у молодежи положительное мнение о руфинге — опасном увлечении, которое подразумевает под собой посещение кровель различных зданий и строений.



«Такая информация способствует подражанию и повторению предлагаемых действий, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, формирует у несовершеннолетних легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью и жизни и здоровью окружающих лиц», — объяснили в пресс-службе.

