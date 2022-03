«Поддержки МЧС» оказалось недостаточно. Суд в Петербурге запретил несколько сайтов с экскурсиями по крышам из-за опасного контента

Любопытно, что начальную страницу одного из сайтов украшает городской герб с надписью «Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга», на другом говорится о поддержке со стороны местного правительства, надзорных органов и МЧС.



«This is a beautiful way to see the roofs of Saint Petersburg. And it’s very safe» («Это красивый способ увидеть крыши Петербурга. И это очень безопасно». — Прим. ред.), — делятся впечатлениями интуристы в размещенной там же видеозаписи.



Несмотря на «прорезиненные покрытия на крыше» и внимательность к погодным условиям, о которой заявляют компании, Октябрьский райсуд признал информацию на трех сайтах в интернете запрещенной к распространению.