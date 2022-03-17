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«Арест счетов ЦБ равносилен объявлению стране войны». Экономист о страхах дефолта

Почему дефолта России быть не должно. Но почему это всё-таки вероятно. Об этом «Фонтанке» рассказал экономист Евгений Коган.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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Почему один случай отказа России платить по долгам может привести к дефолту. Чем дефолт 1998 года отличается от нынешней ситуации в России. И почему дальше любые прогнозы профессиональных экономистов теряют смысл. Об этом «Фонтанка» поговорила с профессором Высшей школы экономики, экономистом Евгением Коганом, чей telegram-канал читает почти четверть миллиона человек.

Евгений Коган
Евгений КоганФото: скришот YouTube / Bitkogan
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— Евгений Борисович, ещё 10 марта глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России больше не является «маловероятным событием». «Дело не в том, что у России нет денег, Россия не может использовать эти деньги», — объясняла она. Действительно, мы рискуем вернуться в 1998 год вот уже неделю как?

— Понятие «дефолт» — очень творческое. Можно иметь дефолт от бедности. А можно от стечения различных обстоятельств. Не будем копаться, кто прав, кто виноват. Когда у тебя много денег, больше, чем долгов, но деньги заморожены, нет технических возможностей ими пользоваться. Если считать дефолтом любое неисполнение по любой причине своих обязательств, то это реальность. Ты хочешь заплатить, а тебе не дают. «Вот же деньги», — говоришь. «А мы не видим», — отвечают. То есть если считать «злонамеренные действия» дефолтом, то, да, дефолт возможен. С другой стороны, есть понятие «технический дефолт», когда есть некое стечение обстоятельств, когда расчёт не может быть произведён. Еще очень важный момент — новости. И они ещё выходят…

— Вы про американский минфин, который разъяснил минувшей ночью, что выплаты России по суверенному долгу в долларах, несмотря на санкции в отношении Центробанка, возможны до 17:00 по московскому времени 24 мая? Дефолт откладывается?

— Да. Это о том, что американцы тоже всё прекрасно понимают. Не желают бить по своим инвесторам, по своим банкам. Потому что, как только ты подвесишь все эти долги в ситуацию дефолта, полетит огромное количество других долгов. Весь мир очень сильно переплетён. Как только ты объявляешь дефолт по системно значимым долгам, у тебя начинают лететь многие другие параметры. Следовательно, никому это не надо. И, скорее всего, в самое ближайшее время путь какой-то будет найден. Ну, например, могут начать рассчитываться из заблокированных резервов. Совершенно не исключу этот вариант. Могут начать делать что-то другое. Схематика будет изобретена, потому что на Западе никто не хочет потерять собственные ноги. Большое число обладателей этих долгов — западные финансовые институты, и у них совершенно нет желания причинять ущерб на много десятков миллиардов долларов.

— ЦБ сообщал в январе, что объём внешних займов РФ — 478,2 млрд долларов США (+11 млрд за 2021 год). Это хорошие цифры или плохие для россиян?

— Есть понятие «кросс-дефолт». Нужно внимательно дальше смотреть законодательство и проспекты эмиссии. Поясняю. Допустим, ты не платишь купоны по каким-то своим обязательствам, у тебя наступает дефолт по гораздо большему количеству обязательств сразу. Это очень важный момент. То есть неуплата одного приводит автоматически к предъявлению большого количества других долгов.

— Это такие пени, штрафы?

— Нет, это не пени. Это гораздо хуже. Пени — ерунда. Допустим, я должен миллиард. Платить должен в течение десяти лет потихоньку, всё размазано. И доходы у меня будут. То есть я всё это легко выплачиваю. Вдруг я не смог оплатить купон. Уехал. Забыл. И кредитор автоматически говорит, что у меня дефолт. То есть в такой ситуации я буду обязан выплатить полную сумму. Дефолт запускает процедуру кросс-дефолта, а заодно и возврата других долгов.

— То есть мы оказались в рискованной ситуации, потому что наши резервы оказались заблокированными?

— Да. Но, кроме блокировки, есть и другие ограничения, которые не позволяют платить. Даже если не заблокировано что-то, ты не можешь при желании заплатить чисто физически. Например, введён законодательный барьер на платежи за рубеж. И так далее.

— Так у нас и введён запрет на платежи и валютные переводы за рубеж. Но это же не касается государства. Это про отдельные отрасли бизнеса и граждан.

— Все эти законодательные вещи привели ещё и к тому, что в итоге нельзя платить очень многим и в очень разных ситуациях. Такие решения носят характер цепной реакции. В общем сейчас говорить о неминуемости дефолта не совсем корректно.

— И об этом ещё неделю назад сказал Песков: «Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно». Но, видимо, он меряет дефолт параметрами 1998 года?

— Вопрос не в том, чем мерить. Меряй не меряй, а у тебя есть неисполнение. Технически ты не исполнил обязательства. А причина — это уже к дяде Фёдору, в деревню.

— Россия же готова расплачиваться с кредиторами рублями. Соответствующий указ Путина подписан. Кредиторы могут отказаться от получения долгов в рублях?

— Могут. При всём моём глубоком уважении, ты рассчитаться рублями можешь, но это нарушение правил. В условиях забито, что рассчитаться ты должен именно долларами, а значит, любое изменение параметров — это дефолт. Ты говоришь, что готов отдать тугриками, а тебе говорят, что в бумагах чётко записано — «долларами». Значит, платить надо долларами.

— Известно, что на этой неделе Россия должна выплатить по этим долгам 117 млн долларов (после интервью Минфин отчитался об этой выплате. — Прим. ред.). Это пока ещё несерьёзная сумма, которую можно собрать. Как платить, если есть санкции?

— Абсолютно несерьёзная сумма. И, кстати, вопрос выплат — тоже творческий. Заплатить могут корпорации от имени государства. Например, можно выдать какой-нибудь корпорации лицензию. Есть технические решения. Было бы желание. Если кто-то скажет, что он готов заплатить за государство, то это можно сделать.

— Агентство Fitch пугает, что понизит рейтинг РФ до «дефолтного», если Москва не будет платить долларами. Ну, понизит и понизит, нам то что? Они же всё равно все «враги» там.

— Когда ты уже объявлен преступником, тебе уже всё равно. Дальше уже степень твоих «злодеяний» не принципиальна.

— Как нам заранее понять, что дефолт неминуем? И что это по факту будет означать для среднестатистического гражданина РФ?

— Уже ничего нового не будет означать.

— То есть для россиян вообще нет разницы, будет этот «дефолт за долги» или не будет, дальше всё равно всё печально?

— Что такое дефолт для нас с вами? Это падение курса валюты. Оно уже произошло. Что такое для россиян дефолт? Это инфляция. Она уже по факту происходит ускоренными темпами (по отдельным группам товаров цифры выскакивают выше 10% роста цен в неделю, сообщил 16 марта Росстат. — Прим. ред.). Мы уже всё имеем. Что ещё может произойти такого, кроме инфляции, девальвации и роста безработицы? Всё это у нас уже и так имеется…

— Позвольте. В 1998 году дефолт означал четырёхкратное падение курса рубля в сравнении с долларами США. Сейчас с конца февраля рубль упал вдвое…

— Не в два раза, но процентов на 30, да. Дефолт вообще не меряется такими категориями: «в четыре раза» или «в два раза». Безработица будет? Будет. Инфляция будет? Будет. Падение уровня жизни, банкротства компаний — всё это будет дальше. А чуть больше или чуть меньше это всё будет... это уже разговоры в пользу бедных.

— Откуда вообще взялись внешние займы? Как объяснить недоумевающему патриоту, почему мы должны столько денег «пиндосам»?

(Смеётся.) А при чём здесь патриоты? Патриотизм к этому имеет такое же отношение, как я к балету. Для управления ликвидностью страны наличие какого-то количества долга — вещь полезная. Когда у тебя есть определённое количество долгов, ты понимаешь стоимость заимствований. Это термометр. И у России очень маленькая долговая нагрузка. Вот эти 500 млрд долларов, о которых говорил ЦБ, — это же в действительности в основном не долги государства. Это государство плюс корпорации. Долги самого государства копеечные. Ерунда. Но когда в нормальных условиях у тебя торгуется твой внешний долг, ты можешь понимать, сколько стоят твои обязательства. Важнейший инструмент. Берём Applе. Несмотря на то, что у компании огромные денежные мешки, у неё, тем не менее, есть долги. Но их на порядки меньше, чем кэша. Наличие долгов при больших резервах — нормальная мировая практика. Это индикатор. Нужны деньги под конкретный проект. У страны есть поступления в резервы. Она может занять и потом постепенно отдавать. Это живой механизм. Есть мобилизационная экономика, экономика военного времени. А есть экономика нормальная. В нормальной экономике наличие и долгов, и денег в подушке, которые могут перекрывать долги, — это разумно. Если развивается бизнес, да, страна — это не бизнес, но мега-корпорация, и вот у бизнеса нет долгов, — это значит, что он не использует возможности для развития. Дальше можно рассуждать до бесконечности. И сейчас тот самый патриот будет прав. Задним числом очень просто рассуждать, сидя дома. Но ситуация простая. Давайте тогда вообще забудем, что есть мирное развитие экономики, и будем мучительно десятилетиями сидеть на мобилизационной экономике. Мы уже там были. Потом мы жили в абсолютно понятной парадигме. Она изменилась. Но, чтобы переводить всю жизнь в эту новую парадигму, нужно подготовить все нюансы. Этого сделано не было.

— То есть недооценили возможности по блокировке даже золотовалютных резервов. Силуанов говорил, что примерно половина из них стала недоступной. Опять же почему вообще наше золото в руках «англосаксов»?

— Не золото, а золотовалютные резервы. Я так понимаю, что высшее экономическое руководство не понимало, что может произойти. Это даже не закладывалось в сценарии. Когда мне несколько недель назад задавали вопрос: «Возможен ли арест счетов Центробанка РФ?» — я говорил, что невозможно, потому что в принципе это и есть casus belli (предлог для начала войны. — Прим. ред.). И Путин об этом сейчас и говорит, что этот самый casus случился. Нам, по сути, объявили войну. А мы ни в каком кошмарном сне этого не закладывали. Никто в мыслях даже не имел, что кто-то может объявить войну ядерной державе. Арест счетов ЦБ равносилен объявлению стране войны. Поэтому и Силуанов с Набиуллиной не закладывали этого. Они же учились по тем же книжкам, что и я.

— Некоторые ваши коллеги говорят, что Россия уже оказалась в ситуации Аргентины в начале нулевых, когда время выплат внешних долгов растянулось на 15 лет вперёд. Что теперь горизонт расставания с долгами уехал в конец 1930-х годов как минимум…

— У нас всё меняется каждые пять минут. Может быть, это и справедливые оценки. Но я не исключаю, что всё очень быстро изменится. В течение месяца или полугода.

— В смысле, что договорятся финансовые власти России и «недружественных стран»?

— Я не исключаю ничего сегодня. Если раньше мы опирались на некую систему координат, то сегодня другая парадигма. Вся система сломана.

— И что будет в качестве новой парадигмы?

— Если ты не шарлатан, а нормальный экономист, то, когда ты строишь определенные модели, объясняешь, как может быть дальше, ты руководствуешься чем-то. А теперь непонятно, чем руководствоваться…

— После августа 1998 года экономика России получила шанс на развитие, многие вещи стали доступнее с точки зрения обязательств. Про обнищание населения не будем сейчас. Владимир Путин 16 марта заявил: «Текущая ситуация — это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдём его достойно, упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем ещё сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России». Пройдём, преодолеем, станем сильнее?

— Я же не имею права спорить с президентом.

Леонид Лобанов, специально для «Фонтанка.ру».

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
Евгений Коган
Евгений КоганФото: скришот YouTube / Bitkogan

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Комментарии (14)

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А что, решение о блокировке средств ЦБ России неоспоримо? Нет международных организаций, в том числе Суда ООН? Почему возмущений много, негодуют все патриоты (ли?), а специалисты почему молчат? Или теперь уже не только Россию "умом не понять", но и должную международную правовую оценку и соответствующий иск опять "умом не понять"?
Бла-бла г-на Когана вокруг да около очевидно воровского "дефолта" оно, конечно, тянет на 250 тыс. подписчиков, да вот хотелось бы ответов на "как быть", "как вернуть и побыстрее", и наказать ведь надо ворюгу, да покрепче. Или опять во фразе "России есть чем ответить" содержится исключительно намек на боеголовки?
Эх, ну раз "особенная стать", то продолжайте "верить", но ничего не делать, потому что не умеете.
Главный спец по технике консервации
Супостаты! Экономическую спецоперацию России объявили! Декоммунизировать их за это!
vic_5e4cd1938d1a8
Корреспондент Лобанов (подхвативший флажок Нелюбина)
"Как объяснить патриоту ..." Вы задайтесь вопросом, кск объяснить либералу, особенно такому, который верит в правила мировой рыночную экономики, как в религию ...
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